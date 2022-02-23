TRT 2, üç yeni programı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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TRT 2, üç yeni programı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor

23.02.2022 12:56
TRT 2, üç yeni programı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları ekrana getiren TRT 2, üç yeni programını izleyicilerinin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları ekrana getiren TRT 2, üç yeni programını izleyicilerinin beğenisine sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sanatseverlere müzik, tarih ve sinema alanlarında seyir zevki sunacak programlar arasında "Musikişinas", "Kökler" ve "Kısa Film Kuşağı" yer alıyor.

Türk müziğinin yapı taşları bestekarları odağına alan "Musikişinas"ın ilk bölümünde, uzmanlar ve müzik araştırmacıları, Buhurizade Mustafa Itri'yi anlatacak.

"Musikişinas" ilk bölümüyle bu akşam saat 20.30'da ekrana gelecek.

Tarihsel derinliğe ve coğrafi açıdan önemli bir genişliğe sahip Türk anlatı geleneğini ve Türk mitolojisini merkeze alan "Kökler" belgeselinde ise anlatıların toplumsal hafızada hangi dönüşümleri geçirdiği, bugüne ne şekilde yansıdığı üzerinde duruluyor.

Farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı, illüstrasyonlarla zenginleştirilmiş program, ilk bölümüyle 24 Şubat saat 21.00'de yayınlanacak.

Sinema dünyasının prestijli festivallerinden ödüllerle dönen kısa metraj filmler, Mehmet Ali Karga'nın hazırlayıp sunduğu "Kısa Film Kuşağı" programında yayınlanıyor.

"Kısa Film Kuşağı" her pazar saat 21.30'da TRT 2 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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Kısa Film, Sinema, Trt 2, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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