TRT Akademi Aydın'da üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT Akademi Aydın'da üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

TRT Akademi Aydın'da üniversite öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

TRT Akademinin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerine yönelik düzenlediği 3 günlük atölye çalışmaları başladı.

TRT Akademi Aydın'da üniversite öğrencileriyle buluştu, System.String[]

TRT Akademinin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerine yönelik düzenlediği 3 günlük atölye çalışmaları başladı.

TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğandemir, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen atölye çalışmalarının açılışında, TRT'nin "okul" olma görevini sürdürdüğünü, teknolojik imkanları, bilgi birikimi ve tecrübesiyle özel televizyonları beslerken, bünyesindeki elemanları yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.

Kamu kurumları ve üniversitelere de eğitim verdiklerini belirten Doğandemir, ADÜ'deki atölye çalışmasında da bir programın yayına hazır hale getirilmesi konusunda teorik ve pratik bilgilerin aktarılacağını dile getirdi.

ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen de atölye çalışmalarına öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

TRT Akademinin ADÜ'deki programında, TRT'den Başkameraman Murat Orhan, Haber Editörü Fatih Şahingöz, yapımcılar Hatice Gürler Yazıcı ve Erhan Taşdemir, stüdyo, aktüel prodüksiyon teknikleri, kamera çekim yöntemleri gibi konularda tecrübelerini aktaracak.

Ayrıca, "Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ve "TRT Belgesel Ödülleri" hakkında öğrenciler bilgilendirilecek.

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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