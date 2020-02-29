TRT Arapça, mültecilere Avrupa ülkelerine ulaşabilecekleri haritalı güzergah tavsiyesi paylaştı

TRT Arapça, İdlib'den yola çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya hangi yollardan ulaşabileceğine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir harita paylaştı.



Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan gerilim ve Şam rejiminin saldırısı sonrası 36 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarıyla, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı üzerinde bir hareketlilik yaşanmıştı.