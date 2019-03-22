TRT Avaz 10. Yılını Nevruz Özel Yayınıyla Anadolu Üniversitesi'nde Kutladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Nevruz Bayramı ve TRT Avaz'ın 10. kuruluş yılı dolayısıyla dün akşam TRT Avaz'dan canlı yayınlanan "TRT Avaz 10. Yıl ve Nevruz Özel Gala" programına ev sahipliği yaptı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Nevruz Bayramı ve TRT Avaz'ın 10. kuruluş yılı dolayısıyla dün akşam TRT Avaz'dan canlı yayınlanan "TRT Avaz 10. Yıl ve Nevruz Özel Gala" programına ev sahipliği yaptı. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla gün boyu Üniversitemizden canlı yayınlar yapan TRT Avaz, Üniversitemiz Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nden gerçekleştirdiği özel yayın ile izleyicilerle buluştu.



Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın ailesiyle birlikte katıldığı programa; Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Özbekisatan Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey, Akın Ağca ve Alper Balcı ile Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amrayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Purtaş ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Türk Dünyası Dans Sanatçıları grubunun dans gösterileriyle başlayan program; 10. Yıl Hizmet Ödülleri'nin verilmesi, Şef Murat Sümer yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Şef Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun performansları ve Türk Dünyası sanatçılarının canlı performansları ile devam etti.



TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: "Rektörümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"



Programda konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren şunları söyledi: "Tam 10 yıl önce 21 Mart 2009 yılında yine bir Nevruz günü, Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada büyük bir coşkuyla kutlanan baharın ve değişimin müjdecisi bir Nevruz günü, TRT Avaz yayın hayatına başladı. Tam 10 yıl sonra bugün yine TRT Avaz, bölgede büyük bir başarıyla ve sahiplenmeyle yeni yayın dönemine başlıyor. Kısa sürede varlığı ve yüklendiği sorumlulukla Türk Dünyasının birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağladı. TRT Avaz, bugüne kadar birbirinden güzel programları ekrana getirdi. Gün oldu yedi iklim dört bucak gezdik, gün oldu yaylanın dili, hayırsever Anadolu'nun gözleri dunganlar dedik. Gün oldu gök kubbeden yer kubbeye dedik, gün oldu kuşaktan kuşağa dedik ve çalgıların dilinden konuştuk. Ama yayın anlayışında derdimiz hep bir oldu. Bir olmak, birlikten güç doğar dedik. 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.' demiş Yunus Emre. Biz de Yunus Emre'nin sözünden hareketle 10 yıldır izleyenlerimizin, gönül coğrafyamızın gönlünde taht kurmaya çalıştık. TRT Avaz'ın izleyenlerimizin gönlü olmasını arzu ettik. Bu vesileyle bu güzel günde böyle bir programın hazırlanmasında katkıları bulunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya, TRT Avaz çalışanlarına, tüm paydaşlarımıza ve Türk coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gelen değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."



Programda 10. Yıl Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu



Gecede, Türk kültürüne, tarih araştırmalarına ve Türk Dünyasının bütünleşmesine katkıda bulunanlara 10. Yıl Hizmet Ödülleri verildi. Bu kapsamda, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya da günün anısına özel olarak hazırlanan Kırgızistan'ın dünya çapında tanınan ressamı Hasan Dursunkulov'un resmettiği Türk tamgalarından oluşan "Alemin Kapısı" isimli yağlı boya tablosu takdim edildi.



Türk Dünyasının bütünleşmesine katkıları nedeniyle Türk Konseyi adına Genel Sekreter Bagdat Amrayev, Türk kültürüne katkılarından dolayı Türksoy'u temsilen Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Fırat Purtaş ve Avrasya Yazarlar Birliği adına Başkan Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ile Türk tarih araştırmalarına katkılarından dolayı ise Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ödüle layık görülen isimler oldu. - ESKİŞEHİR

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