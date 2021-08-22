Ulusal kurtuluş mücadelesinin dönüm noktası olarak ifade edilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, TRT Avaz tarafından mini belgesel serisiyle işlenecek.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında, savaşın günbegün öyküsünü anlatan "22 Gün 22 Gece" belgesel serisi, bugünden itibaren her gün TRT Avaz'ın sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.
Tüm ayrıntılarıyla ele alınacak, 22 gün 22 gece süren muharebenin seyri, mini belgesellerle günü gününe izleyiciye aktarılacak.
Toplam 24 bölümden oluşan yapım, TRT Avaz'ın sosyal medya hesaplarından her gün saat 11.00 ve 19.00'da izlenebilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TRT Avaz'dan Sakarya Meydan Muharebesi'ne özel '22 Gün 22 Gece' belgeseli - Son Dakika