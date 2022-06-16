TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı

16.06.2022 00:19
TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) yeni dijital haber platformu TRT Balkan, bölge halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) yeni dijital haber platformu TRT Balkan, bölge halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başladı.

Grand Ankara Oteli'nde düzenlenen TRT Balkan'ın tanıtım toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Balkanlar'daki 7 ülkeye, 5 dilde ulaşacak TRT Balkan'ın yayınlarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ve Balkanlar'ın ortak mirasını, medya ve eğitimle geleceğe taşımanın, kendileri için ülkü ve ideallerin en ulvisi olduğunu vurgulayan Şentop, "Balkanlar'daki Türk ve Müslüman kardeşlerimizle eğitim kurumlarımız ve TRT Balkan sayesinde, bütün bağlarımızı daha da pekiştireceğiz inşallah." dedi.

Şentop, başta TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı olmak üzere, TRT Balkan'ı yayın hayatına hazırlayan bütün TRT çalışanlarına şükranlarını sunarak, "Dünyada ve ülkemizde meydana gelen olayları doğru, hızlı ve tarafsız olarak ulaştıran TRT camiasını tebrik ediyor, çalışmalarının aynı minval üzere devam etmesini diliyorum. Yapılması planlanan bütün programların Anadolu ve Rumeli coğrafyasının güzel insanlarını bahtiyar edeceğine inanıyorum. TRT Balkan'a uzun, hayırlı, verimli ve kesintisiz bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TRT Balkan, bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT Balkan'a uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı dileyerek, "Ben inanıyorum ki TRT Balkan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası alanda yürüttüğü adalet mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek ve bu adalet mücadelesinin Balkan coğrafyasında taşıyıcı unsurlarından biri olacak ve yine inanıyorum ki TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak." dedi.

TRT Balkan'ın, bölge gerçeklerini dış güçlerin değil bölge aktörlerinin ağzından, gözünden bütün dünyaya aktaracağını ifade eden Altun, "TRT Balkan, bölgenin etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak. TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Elbette TRT Balkan, ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını Balkan coğrafyasına en doğru şekilde, en yetkin şekilde anlatacak, aktaracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Vicdanları harekete geçiren bir ses olma yolunda ilerleyecek"

TRT Genel Müdürü Sobacı da dünyanın pek çok bölgesinde farklı dillerde gerçekleştirdikleri platformlara, TRT Balkan'ı da eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Balkanlar'da, medya rekabeti oldukça çetrefilli bir yapıda. Üstelik kara propaganda faaliyetlerinin belirgin şekilde hissedildiği, kanlı terör örgütü FETÖ gibi yapıların etki alanı oluşturmaya çalıştığı bir zemin söz konusu. Belli başlı medya kuruluşlarının yanlı haber ve içerik ürettiği, bölge halkını dezenformasyonla etki altında tutmaya çalıştığı bölgede, çok dilli bir dijital haber platformunu kurarak bu düzene itiraz ediyoruz."

TRT Balkan'ın katılımcı, tarafsız ve çok sesli haberciliğin kaynağı olarak Balkan medyasına yeni ve güçlü bir ses getireceğini söyleyen Sobacı, "TRT Balkan, insanlığın vicdanıyla bütünleşen söylemleri kamuoyuyla paylaşarak, birbirinden farklı kimlik ve kültürlerin, ortak ahlaki ve vicdani değerlerde buluşmasına vesile olacak. Kanlı savaşların ve çatışmaların yaşandığı Balkanlar'da, uluslararası ve yerel topluma, vicdanları harekete geçiren bir ses olma yolunda ilerleyecek." diye konuştu.

30 milyonu aşkın bir kitleye hitap edecek

Bölge halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başlayan yeni dijital haber platformu TRT Balkan, Makedonca, Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça dillerinde yayın yapacak.

TRT Balkan, bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın kitleye hitap edecek.

YORUMLAR
500
Şentop ve Altun, TRT Balkan Dijital Platformu'nun tanıtımına katıldı Şentop ve Altun, TRT Balkan Dijital Platformu'nun tanıtımına katıldı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası
Kaynak: AA

Balkanlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Pendik'te hamile kadının olduğu arabaya saldırmışlardı! Baklavacı kardeşler için 24'er yıl hapis cezası isteniyor
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 00:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement