TRT bandrol zammı bizi nasıl etkileyecek?

Resmi Gazete'nin yeni sayısında, elektronik cihazlarda karşımıza çıkan TRT bandrol zammı açıklandı. Sizler için artan TRT bandrol ücreti hakkında bilgilendirme videosu hazırladık.

TRT bandrol zammı açıklandı! Şimdi ne olacak?

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda TRT bandrol vergisinin teknolojik cihazlara etkisinden bahsettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

TV, kamera ve radyolarda yüzde 16 olan TRT bandrol vergisinde değişiklik yapılmadı. Ancak akıllı telefonlarda alınan yüzde 10 TRT bandrol vergisi yüzde 12 olarak güncellendi.

TRT bandrol vergisi, geçtiğimiz yıllarda internete bağlanabilen tüm cihazlardan alınmaya başlamıştı. Akıllı saatlerde de bulunan ücret, yüzde 8 yerine artık yüzde 14'lük dilime sahip olacak.

Tablet ve bilgisayarlarda ise yüzde 2 yerine yüzde 4 olarak güncellendi. Zam ile birlikte, bazı ürünlerde vergi fiyatı asıl fiyatını geride bıraktı. TRT bandrol vergisinden ayrıca KDV ve ÖTV alındığını da hatırlatmakta fayda var.

Fiyatı en çok düşen telefonlar hangileri?