TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler"in ilk bölümü 19 Temmuz'da yayınlanacak - Son Dakika

TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler"in ilk bölümü 19 Temmuz'da yayınlanacak

TRT Belgesel'de hafta sonu iki sıra dışı yapım, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'de hafta sonu iki sıra dışı yapım, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yurt dışında farklı ülkelerde yaptığı çalışmaları sıra dışı bir şekilde anlatan TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler" ilk bölümüyle 19 Temmuz'da seyirci karşısına çıkacak.

Dünya genelinde 150 ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın restorasyonunu üstlendiği ve yeniden inşa ettiği birçok eserin gençler tarafından görülmesini amaçlayan yapım, her bölümde seçilen 2 grafiti sanatçısıyla birlikte Türklerin farklı ülkelerde bıraktığı izleri takip edecek.

Bosna Hersek'in ele alındığı belgeselin ilk bölümü, "Bosna-Mavi Kelebekler" adıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak. 1992-1995 yılları arasında 35 bini çocuk, toplam 312 bin Müslüman'ın katledilip toplu mezarlara gömüldüğü Bosna Hersek'te bugüne kadar TİKA 850 proje ve çalışmayı hayata geçirdi.

Türkiye'den seçilen 2 grafiti sanatçısıyla birlikte Bosna Hersek'e giden belgesel ekibi, TİKA'nın yardımlarıyla ayağa kaldırılan tarihi eserleri ziyaret edecek ve savaşın hikayelerini dinleyecek.

Grafiti sanatçıları Türkiye'ye dönüşlerinde, her bölümde deneyimledikleri bir ülkenin sokaklarını, TİKA eserleriyle bütünleştirerek İstanbul duvarlarına resmedecek.

"Bir Dünya Yaşam"

Farklı ülkelerin kültürlerini bambaşka bir açıyla ekrana taşıyan "Bir Dünya Yaşam" belgeseli de yeni bölümüyle 18 Temmuz'da ekranlara gelecek.

İnsan hikayelerini sevgi ve aile ile bütünleştiren, hayatta kalmanın farklı yollarını, yaşam kavgasını, yoksulluk gibi konularıyla harmanlayarak irdeleyen belgesel, dünyadaki yaşam mücadelesinin hem ne kadar zor hem de ne kadar güzel olduğunu aktarmaya çalışıyor.

"Bir Dünya Yaşam" belgeselinin yeni bölümünde, şaşırtıcı geleneklerin, yüzyıllar öncesine dayanan efsanelerin olduğu Meksika'da, insana düşman boğalar ile boğaya tutkulu insanların amansız mücadelesinin konu ediniliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Belgesel'in yeni yapımı 'İzler ve Çizgiler'in ilk bölümü 19 Temmuz'da yayınlanacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:27 Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
17:27
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:44:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler"in ilk bölümü 19 Temmuz'da yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]