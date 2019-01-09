TRT Belgesel'in Yeni Yayın Dönemi Başladı
1 saat önce
Yayın hayatına 2009'da başlayan TRT Belgesel, çekimleri 38 ülkede gerçekleştirilen 400 bölümlük insan hikayesini yeni yayın döneminde belgesel sevenlerle buluşturacak.
Yayın hayatına 2009'da başlayan TRT Belgesel, çekimleri 38 ülkede gerçekleştirilen 400 bölümlük insan hikayesini yeni yayın döneminde belgesel sevenlerle buluşturacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:55 Kaynak: AA
E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak!
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller