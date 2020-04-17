TRT Belgesel, Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldığı "Küresel Tehdit" adlı belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Küresel Tehdit" belgeseli, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olan virüsün tüm ayrıntılarını ekrana getirecek.

Virüsün kıtalar arası yolculuğu, yapılan fedakarlıklar, kriz dönemindeki alınan zorlu kararlar ve hiç duyulmamış ilham kaynağı hikayeler, belgeselde izleyiciyle buluşacak.

Yaşanılan zorlu mücadeleyi aktaran ve 6 bölümden oluşan belgesel, salgına farklı bir perspektiften bakılmasını sağlayacak. Belgeselin ilk bölümünde, Çin'de başlayan bu hastalığın, milyonluk bir şehrin nasıl karantinaya alınmasına yol açtığı işlenecek.

Küresel Tehdit, ilk bölümüyle yarın saat 12.35'te TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.