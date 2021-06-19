TRT Belgesel merakla beklenen yapımlarını hafta sonu izleyicilerle buluşturuyor - Son Dakika

TRT Belgesel'in ilgiyle takip edilen yapımları "Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları" ve "Su Savaşları" yeni bölümleriyle hafta sonu ekrana gelecek.

Her bölümde suyu bulmak için yola çıkan, bulduğu farklı bir çözüm yollarıyla engelleri aşarak yüzlerce insanın kaderini değiştiren "Su Savaşları" ekibinde yeni sezonda su uzmanı Çağlar Demirkapı'ya Uğur Taşdemir eşlik edecek.

Merakla beklenen yapımlardan "Su Savaşları"nın yeni sezon ilk bölümü Doğu Afrika ülkesi Tanzanya geçiyor. Ülkenin en büyük şehri olan Dar Es Salaam'a giden ekip, bir yetimhanenin de bulunduğu mahallenin su sorununa çare arıyor.

Belgesel, ilk bölümüyle, bugün saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

"Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları" yeni durağı Rusya

"Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları" da bu hafta gösterilecek olan yeni bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Her bölümde ayrı bir dövüş sanatını deneyimlemek üzere yola çıkan Ertan Balaban'ın yeni bölümdeki durağı Rusya oluyor.

Ertan, belgeselin yeni bölümde modern bir savaş sanatı, mücadele sporu ve kendini koruma sistemi olan Sambo'nun inceliklerini öğrenmek istiyor. Geçmişi şampiyonluklarda dolu Dimitri Maksimov ile çalışan Ertan, finaldeyse öğrendiklerini test ediyor.

Belgesel, yine bu akşam saat 21.00'de gösterilecek.

"Kötülüğün Endüstrisi" ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

Dünyada yaşanan kötülüklere sebep olan sektörleri ele alan yeni belgesel serisi "Kötülüğün Endüstrisi" ise insanlığın sonu gelmeyen hırslarına odaklanıyor.

Terör anlayışını kökten değiştiren saldırılardan modern köleliğe, yeni nesil uyuşturucu kartellerinden internetin en karanlık dehlizlerine kadar uzanan konuları ele alacak olan yeni belgesel serisi, ilk bölümünde savaş endüstrisini işleyecek.

Milyonlarca insanın ölümüyle kazanılan kanlı servetlerin ardındaki karanlık düzeni, savaş sektörünün acımasız stratejileri ve silah lobilerinin kirli oyunlarını gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan yapım, 20 Haziran saat 22.00'de ekranlara gelecek.