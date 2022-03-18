TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak - Son Dakika
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TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

18.03.2022 15:58
TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler, TRT ekranları ile radyolarından izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler, TRT ekranları ile radyolarından izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, özel programlarla bu kahramanlık destanı tekrar hatırlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının da gerçekleşeceği bu özel günde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi özel yayını TRT Haber'de yer alacak.

Çanakkale'den yapılacak ve alanında uzman konuklarla bu zaferin öneminin konuşulacağı özel yayında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da canlı olarak ekranlara gelecek.

Çanakkale Zaferi'nin sanata yansımaları TRT 2 ekranlarında olacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, birbirinden özel içeriklerle Çanakkale Zaferi'ni ve zaferin sanata etkisini ekranlara taşıyacak.

"Tarihin Ruhu" ve "Edebiyat Söyleşileri" programlarıyla Çanakkale Savaşı ve zaferinin tarihe, edebiyata, sanata etkileri tartışılırken, "Tarih Söyleşileri: Çanakkale Özel Bölüm"de ise zafere giden yol haritası çıkarılacak, dönemin diğer sosyal ve siyasal gelişmeleri de masaya yatırılacak.

Ayrıca Koleksiyoner "Çanakkale Savaşı Eserleri Koleksiyonu", Eşik "Çanakkale Antenna Kulesi", "Çanakkale Yolun Sonu" ve "Seddülbahir 32 Saat" gibi yapımlar gün boyu TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çocuklar Çanakkale Zaferi'ni TRT Çocuk ile öğreniyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizi kahramanı "Pırıl"ın Çanakkale Zaferi özel bölümü de ekranlara gelecek.

Pırıl'ın rehberliğinde artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Şehitler Abidesi'ni gezen çocuklar, tarihimizin dönüm noktalarından Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini hep birlikte öğrenecek.

"Babamın Gölgesi 1915" çizgi filmiyle ise Çanakkale Cephesi'nde görev alan bir yüzbaşının çocuklarının savaşın gölgesinde geçen hikayeleri anlatılacak.

TRT radyolarında da gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Trt 2, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak - Son Dakika


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