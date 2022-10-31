TRT Haber canlı yayınında yaşananlar, ekran başındakileri bile dumura uğrattı. Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkmentepe Yamaç Paraşütü etkinliği yapıldı.
TRT muhabiri Taşkın Sarıca'nın röportajı sırasında ise güldüren anlar yaşandı. Kadın sporcu röportaj sırasında "Kazasız belasız..." dediği anda paraşüt çarptı. Muhabir Sarıca, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Güncel › TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu 'Kazasız belasız bitirdik' dedikten sonra olanlara kimse inanamadı - Son Dakika