TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu "Kazasız belasız bitirdik" dedikten sonra olanlara kimse inanamadı - Son Dakika
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TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu "Kazasız belasız bitirdik" dedikten sonra olanlara kimse inanamadı

31.10.2022 13:22

TRT canlı yayınında çok ilginç anlar yaşandı. Paraşütçü kadın, "Kazasız belasız etkinliği bitirdik" dediği sırada üzerine paraşüt düştü.

TRT Haber canlı yayınında yaşananlar, ekran başındakileri bile dumura uğrattı. Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkmentepe Yamaç Paraşütü etkinliği yapıldı.

"KAZASIZ BELASIZ" DEDİĞİ ANDA PARAŞÜT DÜŞTÜ

TRT muhabiri Taşkın Sarıca'nın röportajı sırasında ise güldüren anlar yaşandı. Kadın sporcu röportaj sırasında "Kazasız belasız..." dediği anda paraşüt çarptı. Muhabir Sarıca, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

TRT canlı yayınında kadın sporcunun 'Kazasız belasız bitirdik' dediği anda olanlara kimse inanamadı
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TRT Haber, Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu 'Kazasız belasız bitirdik' dedikten sonra olanlara kimse inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu "Kazasız belasız bitirdik" dedikten sonra olanlara kimse inanamadı - Son Dakika
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