TRT Çocuk, çocukların beğenisini ebeveynlerin güvenini kazandı

Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de izleyici kitlesi olan TRT Çocuk'un YouTube kanalı, 2012'den bu yana 3 bin 700 özel içerikli video ile yayın hayatına devam ediyor



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Kanal, YouTube istatistikleri ve analizlerini izleyen Social Blade'in Türkiye sıralamasında 19'uncu sırada yer alırken, diğer dijital platformlarda da alanında aktif rol oynuyor.



Sosyal medya, mobil uygulama, web sitesi, ebeveyn akademisi, mobil oyunlar, dijital dergi, "Anaokulum" uygulaması ve Kovid-19'la mücadele sürecindeki özel dijital içerik üretimi ile ebeveynlerin en çok güvendiği çocuk kanallar arasında yer alan TRT Çocuk, 4 milyon 250 bin kez indirilen mobil uygulaması ile çocuklara sevdikleri içeriklere ulaşma kolaylığı sağlıyor.



Bugüne kadar yayınlanan 36 oyun 50 milyona yakın indirme oranıyla uygulama mağazalarında ilgili kategoride ilk 100 listesinde yer alan kanalın web sitesi de aylık 1 milyon kişi tarafıdan ziyaret ediliyor.



Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden kanalda, çocukların sağlıklı gelişimi için de pedagog onayından geçen reklamlar düşük oranda gösteriliyor.



- TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları ücretsiz erişime açıldı



Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evde kalan çocuklar için 18 Mart'ta "Anaokulum" uygulamasını hizmete alan kanal, TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayılarını da www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz erişime açtı.