Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan "Teknolojik Tayfa", Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sahne aldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Teknolojik Tayfa' Sakarya'da çocuklarla buluştu - Son Dakika

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