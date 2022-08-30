"Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

"Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu

30.08.2022 10:38
"Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi "Teknolojik Tayfa", Türkiye turu kapsamında Sakarya'da gösteri sergiledi.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi "Teknolojik Tayfa", Türkiye turu kapsamında Sakarya'da gösteri sergiledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan "Teknolojik Tayfa", Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sahne aldı.

İki seans halindeki ücretsiz tiyatro gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, şarkılar ve oyunlara eşlik etti.

Etkinlikte çocuklara "Teknolojik Tayfa" bilekliği dağıtıldı.

"Teknolojik Tayfa" gösterileri 11 Eylül'e kadar sürecek.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Turkey' diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Turkey' diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Teknolojik Tayfa' Sakarya'da çocuklarla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
08:10 Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 10:38:06. #1.13#
SON DAKİKA: "Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement