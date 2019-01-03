TRT Çocuk "Karakter Tasarım Yarışması 2018" Sonuçlandı
56 dakika önce
Genç tasarımcıların Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk için hünerlerini sergiledikleri "Karakter Tasarım Yarışması 2018" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Görsel, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanlarında halihazırda eğitim gören veya yeni mezun olmuş 300 başvuru arasından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.
Okul öncesi çocuklar için (3-6 yaş), animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan gibi bir karakter tasarlayarak yarışmaya başvuranlar arasından birincilik ödülünü 'Bilge' karakteriyle Elif Sakallı kazanırken, ikincilik ödülünü 'Tobik' karakteriyle Zekeriya Hiçyılmaz, üçüncülük ödülünü 'Mucit Noyan' karakteriyle Batıkan Özev kazandı. Seyirci özel ödülünü ise 'Tarık Gökay' karakteriyle Ahmet Enes Yurdakul kazandı.
Üç yüzü aşkın kişinin başvurduğu yarışmanın kazanan isimlerine para ödüllerinin yanı sıra heykelcik ve çizim tabletleri verildi.
TRT Çocuk'un tasarım yarışmalarına verdiği öneme değinen TRT Çocuk Genel Koordinatörü Bekir Yıldızcı, "TRT Çocuk olarak kurulduğumuz günden bugüne yeteneklere fırsat tanımaya, özgün tasarımların ortaya çıkmasını destekliyoruz. Ayrıca yerli bir karakter yarışması düzenliyor olmak bizim için ayrı bir gurur. Dereceye giren tasarımların sahiplerine ödüllerini takdim etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz," dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:11 Kaynak: Bültenler
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