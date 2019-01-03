Son Dakika Haberleri: TRT Çocuk "Karakter Tasarım Yarışması 2018" Sonuçlandı

TRT Çocuk "Karakter Tasarım Yarışması 2018" Sonuçlandı

1 saat önce

Genç tasarımcıların TRT Çocuk için hünerlerini sergiledikleri "Karakter Tasarım Yarışması 2018"de ödül kazananlar belirlendi.

TRT Çocuk
Genç tasarımcıların TRT Çocuk için hünerlerini sergiledikleri "Karakter Tasarım Yarışması 2018"de ödül kazananlar belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, görsel, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanlarında eğitim gören veya yeni mezun olmuş 300 öğrencinin başvurusu arasından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi. Yarışmanın kazanan isimlerine para ödülünün yanı sıra heykelcik ve çizim tabletleri verildi.

Okul öncesi 3-6 yaş çocuklar için animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan gibi bir karakter tasarlayarak yarışmaya başvuranlar arasından birincilik ödülünü "Bilge" karakteriyle Elif Sakallı kazanırken, ikincilik ödülünü "Tobik" karakteriyle Zekeriya Hiçyılmaz, üçüncülük ödülünü de "Mucit Noyan" karakteriyle Batıkan Özev kazandı. Seyirci özel ödülü ise "Tarık Gökay" karakteriyle Ahmet Enes Yurdakul'un oldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TRT Çocuk Genel Koordinatörü Bekir Yıldızcı, TRT Çocuk'un tasarım yarışmalarına verdiği öneme değinerek, "TRT Çocuk olarak kurulduğumuz günden bugüne yeteneklere fırsat tanımaya, özgün tasarımların ortaya çıkmasını destekliyoruz. Ayrıca yerli bir karakter yarışması düzenliyor olmak bizim için ayrı bir gurur. Dereceye giren tasarımların sahiplerine ödüllerini takdim etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Genç, Güncel
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