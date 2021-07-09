TRT Çocuk kitaplık uygulamasına 23 Nisan'dan bu yana 161 eser eklendi - Son Dakika

Bu yıl 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kullanıma sunulan TRT Çocuk kitaplık uygulamasına şu ana kadar 161 eserin eklendiği belirtildi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya düzenli olarak yeni eserlerin eklendiği ifade edildi.

Uygulamanın, "kişisel kütüphane" özelliği sayesinde, çocuklara kendi kitaplıklarını düzenleme fırsatı sunduğu vurgulandı.

Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen birbirinden renkli kitapların yer aldığı uygulamada, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitaplarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Pırıl'ın birbirinden eğlenceli ve eğitici kitaplarının da uygulamaya eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitaplarının ücretsiz ve reklamsız olarak TRT Çocuk Kitaplık'ta çocuklarla buluştuğu aktarıldı.

Uygulamanın, yayın tarihinden itibaren sadece iki buçuk ay içinde indirme sayısının 800 bini aştığı, psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplara, sesli, yazılı ve çevrim dışı olarak ulaşılabildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca TRT Çocuk Kitaplığı'nın, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerinin hedeflediği vurgulandı.

Uygulamadaki ebeveyn paneliyle, çocuklara uygun profillerin de oluşturulabildiği, böylece çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığının da takip edilebildiği belirtildi.

TRT Çocuk Kitaplığı, tüm marketlerden tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebiliyor.