Son Dakika Haberleri: TRT Çocuk'tan "15 Temmuz" konulu çizgi film
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TRT Çocuk'tan "15 Temmuz" konulu çizgi film

1 saat önce

TRT Çocuk'un çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücünü anlatmak için hazırladığı çizgi film projesi "Ulu Çınarın Kuşları", bu akşam izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk'tan
TRT Çocuk'un çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücünü anlatmak için hazırladığı çizgi film projesi "Ulu Çınarın Kuşları", bu akşam izleyiciyle buluşacak.
"15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" kapsamında 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan çizgi filmin, minik izleyicilerde vatan sevgisini pekiştirmesi hedefleniyor.
Yönetmenliğini Orhan Bal'ın yaptığı, hikayesini Figen Yaman Çoşar'ın kaleme aldığı yapımın konusu ise şöyle:
"Farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altındadır. Bunun önündeki en büyük engel ise kuşların birlikteliğidir. Ağacı ele geçirmek isteyenler hırsları yüzünden, aslen kendilerinin de yaşam alanı olan ağacı ateşe verirler. Onlarla sonuna kadar mücadele eden ağaç sakinleri, canları pahasına da olsa ulu çınarı korur ve felaketten kurtarırlar."
"Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi, bu akşam 20.00'de TRT Çocuk kanalında izlenebilecek.
Orhan Bal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:11 Kaynak: AA
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