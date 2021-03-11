Rafadan Tayfa'dan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel bölüm yarın geliyor - Son Dakika

Rafadan Tayfa'dan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel bölüm yarın geliyor

11.03.2021 10:43
Rafadan Tayfa'dan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel bölüm yarın geliyor, System.String[]

TRT Çocukta yayınlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel olarak bir bölüm yayınlanacak. Yayın saati ise yarın 10.40, 15.30 ve 18.55 olarak belirlendi.

TRT Çocuk, çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" için özel hazırlanan bölümünü, yarın 10.40, 15.30 ve 18.55'te ekrana getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk, kültürel ve tarihsel değerleri gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, kanalın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü özel bölümüyle ekranda olacak.

Çizgi film, yarın 10.40, 15.30 ve 18.55'te TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

İstanbul sokaklarının güzelliklerini ve samimiyetini ekranlara taşıyan Rafadan Tayfa, bu kez de tarihin perdesini aralayıp İstiklal Marşı'nın mısralarında anlatılmak istenenleri çözmeye çalışacak.

İstiklal Marşı'nı yalnızca ezbere bilmenin yeterli olmayacağını ve anlamını da öğrenmek gerektiğini düşünen Akın, Kamil, Hayri ve Mert her bir dizenin manasını çözmeye koyulup tarihi yolculuğa çıkacaklar.

İstiklal Marşı 100 yaşında

Mehmet Akif Ersoy tarafından Şubat 1921'de kaleme alınan İstiklal Marşı, İstiklal Harbi'nin devam ettiği günlerde, 1 Mart 1921'de TBMM Genel Kurulunda ilk kez okundu.

Milli marş bu tarihten 11 gün sonra, 12 Mart 1921'de icra edilen altıncı birleşimde TBMM Genel Kurulu tarafından "ekseriyet-i azime ile" resmi İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nca Aralık 2020'de, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Film, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rafadan Tayfa'dan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel bölüm yarın geliyor - Son Dakika


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