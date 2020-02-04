TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu - Son Dakika

TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu

7 saat önce

Forum Erzurum'da çocuklarla buluşan "Doru" ve "Pırıl" büyük ilgiyle karşılandı.

TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu, System.String[]

Forum Erzurum'da çocuklarla buluşan "Doru" ve "Pırıl" büyük ilgiyle karşılandı.


Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, TRT Çocuk'un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl'ın sahne şovlarına ev sahipliği yaptı.


TRT Çocuk'un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl maceralarıyla bu kez Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu. Gerçekleşen sahne şovlarıyla Doru ve Pırıl yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum'da çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahne şovlarına ailesiyle katılan çocukların yanı sıra farklı ilçelerden gelen anaokulu çağındaki çocukların da katılımıyla yaklaşık 6 bin 500 kişilik izleyici karşısına çıkan TRT Çocuk'un sevimli kahramanları çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklarla önce oyunlar oynayan karakterler, sevilen şarkılar eşliğinde çocuklarla dans etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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