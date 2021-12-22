TRT Çocuk'un Sinema Filmi "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" 7 Ocak'ta Sinemalarda - Son Dakika

İlgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" sinema filmini seyircileriyle buluşturmak için hazırlanıyor. Çizgi filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ ile TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan bir araya geliyor. Filmde, usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak HÜRKUŞ'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı duyurdu

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, beklenen filmi sosyal medya hesabından; "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas filmini TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan, TUSAŞ'ın yerli üretimi olan millî gururumuz HÜRKUŞ ile beyaz perdede buluşuyor. Duygu dolu hikayesi, birbirinden heyecanlı sahneleri ve harika şarkılarıyla bu filmi herkes çok sevecek. 'Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas' 7 Ocak'ta sinemalarda!" paylaşımı ile duyurdu.

Aslan, HÜRKUŞ'la beraber maceradan maceraya uçuyor

Hasan Usta kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a verir. Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, bu eşyaları karıştırırken büyük büyük babasının 'HÜRKUŞ adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair notlara rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve HÜRKUŞ'un peşine düşer. Ancak kolun peşindekiler yalnızca onlar değildir. Böylelikle İstanbul sokaklarında macera dolu bir kovalamaca başlar.

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen millî teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

"Yılın en havalı macerası" sloganıyla duyurulan filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini ise Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin çocukların severek eşlik edeceği "Rüzgârı Seveceksin" şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.

"Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" 7 Ocak'ta tüm Türkiye'de sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.