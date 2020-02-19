TRT Çocuk'un yeni filmleri vizyon için gün sayıyor - Son Dakika
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TRT Çocuk'un yeni filmleri vizyon için gün sayıyor

7 saat önce

TRT Çocuk, televizyonda yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan çizgi filmlerin kahramanları "Kaptan Pengu" ve "Aslan"ı minik sinemaseverlerle buluşturacak.

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TRT Çocuk, televizyonda yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan çizgi filmlerin kahramanları "Kaptan Pengu" ve "Aslan"ı minik sinemaseverlerle buluşturacak.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü" 28 Şubat, "Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas" ise 13 Mart'ta vizyona girecek.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Su Elçileri" adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"nün yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstleniyor.

Filmde, sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları "Putuk"u ararken türlü maceralara atılan "Kaptan Pengu", "Misket", "Pelik" ve "Mandalina"nın eğlenceli hikayesi konu ediliyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularını çocukların da gündemine getirmeyi hedefleyen film, "Çevre konusunda neler yapılabilir?" sorusunun yanıtlarını arıyor.

"Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas" ise TRT Çocuk kanalının mucit kahramanı "Aslan" ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'u bir araya getiriyor.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Hakan Bol ve Sinan Güngör'ün yaptığı filmde, usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak HÜRKUŞ'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran "Aslan"ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ ile ilgili sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyon türündeki filmle, okul çağındaki çocuklara havacılık ve milli teknolojinin sevdirilmesi amaçlanıyor.

Değerli Taş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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