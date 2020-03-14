TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu - Son Dakika

TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu

7 saat önce

Yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, gündemde olan hijyen konusunda hazırladığı içerikleri tüm mecralarında yayınlamaya başladı.

TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu, System.String[]

Yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, gündemde olan hijyen konusunda hazırladığı içerikleri tüm mecralarında yayınlamaya başladı.

Çocukların yüksek yararını gözeten tüm konularda izleyicisinde farkındalık oluşturmaya çalışan TRT Çocuk kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından içeriklerini ve yayın akışını güncelledi.

Çizgi dizilerin temizlik ve hijyen odaklı bölümlerinin öne çıkarıldığı yayın akışında, genel sağlık ve temizlik bilgileri, koronovirüs, bu virüsten sakınma ve kaçınma yollarını anlatan içerikler yer alıyor.

Türkiye'nin ilgiyle izlenen ve ebeveynler tarafından en güvenilir çocuk kanalı olarak tercih edilen TRT Çocuk, "Kamu yayıncılığı sorumluluğu ve hassasiyeti" ile hazırlanan bu içerikleri tüm mecralara özenle taşıyor.

TRT Çocuk, çizgi dizileri ve sinema filmlerinin yanı sıra hazırladığı spot, infografik, bilgilendirici sosyal medya içerikleri, şarkı ve video içerikleriyle güncel konularda da hassas davranıyor.

Ekranda ve tüm dijital ve sosyal medya mecralarında çocukları eğlendirmek kadar eğitmek ve farkındalık oluşturmak misyonuyla hareket eden TRT Çocuk, çocukları ve ebeveynleri tedirgin etmeden bilgilendirmek amacıyla hazırlanan içerikleri ve yetkili kaynaklardan alınan doğru bilgileri izleyicilerle paylaşmaya devam edecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocukluk arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, o anları sosyal medya hesabında yayınladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı

Son Dakika Haberleri
18:01 Belediye binası dezenfekte edildi
18:00 Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
18:00 Günün Özeti
17:58 Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte
17:58 ANTALYA İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]