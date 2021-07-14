Üye Girişi
TRT'de devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

TRT'de devir teslim töreni yapıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:50

TRT Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, görevini İbrahim Eren'den devraldı.

TRT Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, görevini İbrahim Eren'den devraldı.

Genel Müdürlük görevini Sobacı'ya devreden Eren, TRT Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TRT gibi köklü bir kurumda sekiz yıldır hizmet vermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sobacı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Eren, "Geldiğimiz noktada göreve yeni başlayan arkadaşlarımızın, özü, sözü, insan anlayışını daha ileriye taşıyacak, izlenme oranlarını sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da artıracak bir anlayışla kurumu bizden daha ileriye götüreceklerine inanıyorum." dedi.

Göreve atanan Sobacı ise yarım asrı aşan bir süredir ülkenin görsel ve işitsel hafızasını oluşturan TRT'nin uzun soluklu bayrak yarışında yeni bir devir teslim anını tecrübe ettiklerini belirtti.

Kamu yayıncılığının gerektirdiği bir hassasiyetle, insanı merkezine alan bir anlayışla yayıncılık yapan TRT'nin Türkiye'nin ve milletin sesi, güzide kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Sobacı, şunları söyledi:

"Dünyayı evimize getiren ama aynı zamanda bizi de dünyaya tanıtan TRT, insanı ve hayatı anlayabilmek açısından bizlere fırsat sunan bir yolculuğu ifade ediyor. Bu yolculuk hep daha ileriye doğru olacak. Bu önemli görevi kıymetli arkadaşım İbrahim Eren Bey'den devralmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmet ve katkıları dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. TRT çatısı altında bugüne kadar emek vermiş ve emek vermeye devam edecek aile fertlerimize, TRT çalışanlarına teşekkürü peşinen borç biliyorum. Yeni dönemde TRT'nin dünya markası olma konumunu pekiştirecek şekilde adımlar atmak bizim en temel hedefimiz olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de TRT çatısı altında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nitelik ve içerikte en iyisini yapma ve en iyisi olma yolunda elimizden geldiğince adım atmaya devam edeceğiz. Bunun milletimize karşı bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum."

Sobacı, çok önemli bir günün arifesinde devir teslim töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devlet ve millet olarak eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye karşı verilen destansı mücadeleyi tekrar idrak edeceklerini anımsatan Sobacı, çıplak elleriyle, sadece bayraklarla tankın, tüfeğin, topun önünde emsalsiz bir cesaretle kıyama duran milletin destansı demokrasi zaferini, Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya yeniden haykıracaklarını vurguladı.

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanları saygı, minnet ve rahmetle yad eden, gazilere şifa dileyen Sobacı, genel müdürlük görevini kendisine tevdi ederek millete hizmet imkanını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

TRT'de devir teslim töreni yapıldı
TRT'de devir teslim töreni yapıldı
TRT'de devir teslim töreni yapıldı
TRT'de devir teslim töreni yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, İbrahim Eren, Mehmet Zahid, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TRT'de devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maske takmaya devam edeceğiz 18:23 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maske takmaya devam edeceğiz Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar 18:15 Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu 18:07 Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu 17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı 16:38 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı

Son Dakika Haberleri
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
18:11 Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız         
18:27
Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret! Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!         
18:19
Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti         
18:11
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı         
17:57
Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı         
17:44
Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok         
16:51
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor         
15:16
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza 'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza         
12:10
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 18:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT'de devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement