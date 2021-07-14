TRT'deki görev süresi sona eren İbrahim Eren'den veda mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) 2013 yılı Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017'de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren, görev süresinin dolması nedeniyle sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.

Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köklü bir geçmişi olan TRT'nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günlerimiz de.

Yaptıklarımızı destekleyenler de oldu eleştirenler de. Destekleyenler, yapılan işlerin arkasındaki çabayı takdir edenler, heyecanımızı paylaşanlar sayesinde motive olduk, tazelendik. Farklı görüşlerini iletenler sayesinde de eksiklerimizi gidermeye gayret ettik ve hep daha iyisi için çalıştık. Bizi destekleyenlere de eleştirenlere de teşekkür ediyorum. Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakarca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime… Sevgi ve saygılarımla."

İbrahim Eren, diğer bir paylaşımda da göreve atanan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı kutladı.

Eren, TRT'de 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl görev yaptı.