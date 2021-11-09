TRT'den 10 Kasım Özel Yayınları - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, TRT ekran ve radyolarında özel içerikli programlar yayınlanacak.

Anıtkabir'den canlı yayın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören saat 09.00 itibarıyla TRT 1'de canlı yayınla ekranlara gelecek. Atatürk'ün kabrinden yapılacak canlı yayınlarla, Anıtkabir'deki atmosfer izleyiciyle paylaşılacak.

TRT sanatçılarından Atatürk'ü anma konseri

TRT'nin ses ve saz sanatçıların gerçekleştireceği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Konseri" 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü'den canlı olarak yayınlanacak. Konser programında yer alacak eserler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına icra edilecek, milli duygularımıza tercüman olan türkü ve şarkılar seslendirilecek.

Atatürk'ün cenaze törenindeki çok özel görüntüler "Tarihin Ruhu"nda

10 Kasım Çarşamba günü saat 09.00'da TRT 2'de yayınlanacak olan Tarihin Ruhu programında "Atatürk'ün ölüm haberi ülkeye nasıl duyuruldu? Hükümet 19 Kasım'da İstanbul'da, 21 Kasım'da Ankara'da Atatürk'e veda için nasıl bir tören hazırladı ve ölüm haberinden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda oluşan izdihamda kaç kişi hayatını kaybetti?" gibi sorular özel görüntülerle incelenecek.

"Tarihin Ruhu" programının bir başka bölümünde ise 1938 yılında çekilen Atatürk'ün cenaze töreninin görüntüleri incelenecek. "Dolmabahçe'den başlayıp, Ankara'da Etnografya Müzesi'nde son bulan yolculukta neler yaşandı? 10 Kasım törenleri ne zaman ve nasıl değişti? Bu tarih, bir yas günü olmaktan ne zaman çıkarılıp, bir anma gününe dönüştürüldü?" Atatürk'ün cenazesinin yolculuğu ve çok özel öyküsü 10 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da TRT 2'de.

Rafadan Tayfa'dan Anıtkabir ziyareti

Ülkemizdeki önemli gün ve haftaları özel içeriklerle işleyen TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa, Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaret ettikleri videosuyla anacak.

TRT Belgesel'de 10 Kasım Çarşamba günü saat 09.05'te yayınlanacak olan "10 Kazım Özel" belgeselinde ise TRT arşivlerinden derlenen görüntülerle Atatürk'ün gerçekleştirdiği çalışmalar ekranlara gelecek.