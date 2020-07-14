TRT'den 15 Temmuz'a özel yayınlar - Son Dakika

TRT'den 15 Temmuz'a özel yayınlar

TRT, ekranlara getireceği özel içerikleriyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünü anıyor.

TRT, ekranlara getireceği özel içerikleriyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünü anıyor.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4'üncü yılında, TRT'nin ekranlara getireceği özel yayınlarıyla 15 Temmuz'da destan yazan kahramanlar anılacak.

TRT 1

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman, geçmişteki gibi bir tane değildir. "Dağ 2" 14 Temmuz Salı (bugün) saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara geliyor.

15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca, korkusuzca savaşmaya hazırlanan harekatın en seçkin timi olan Börü, ülke savunması için mücadele ediyor. Vatanı korumak için canlarını ortaya koyan kahramanların konu edinildiği "Börü" filmi, 15 Temmuz Çarşamba 20.00'de TRT 1 ekranında olacak.

FETÖ'nün "göz bebeği" olarak nitelendirdiği ve kendi üyelerinin çoğundan bile gizlediği, mahrem askeri yapılanmaya ilişkin bütün bilinmeyenlerin itirafçılar tarafından anlatıldığı ve canlandırmalar ile desteklenen "Şebeke: İhanetin Kodları" belgeseli, 16 Temmuz Perşembe 01.10'da TRT 1 ekranlarında.

TRT 2

TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Yeryüzleri" 17. bölümünde sanatçı Şafak Tavkul'un hikayesine konuk oluyor. Yaptığı resimlerle 15 Temmuz destanını görselleştiren Tavkul'un çizgi ve resim serüveni 15 Temmuz Çarşamba 10.15'te TRT 2'de ekranlara geliyor.

TRT tarafından özel olarak hazırlanan "My City, My Country" (Benim Şehrim, Benim Ülkem) mini belgeseli, İstanbul'da yaşayan "Goncagül" isimli genç kadının darbe girişimi sırasında yaşadıkları, kendi telefonuyla çektiği görüntülerle tekrar ekrana taşınıyor. Belgesel, 15 Temmuz Çarşamba 20.00'de TRT 2'de.

TRT Belgesel

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşanan olaylar ve sonrasında milletin kahramanca gösterdiği duruş, "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseliyle tekrar ekranlara geliyor.

Teröristlerin kanlı plan ve hazırlıkları, 15 Temmuz gecesinin kilit isimleri, görgü tanıkları, şehit yakınları ile gazilerle yapılan röportajlar, kamera kayıtları ve cep telefonu görüntülerinin yer adlığı belgesel, 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 01.05'te TRT Belgesel'de.

TRT Müzik

TRT Müzik'in sevilen programlarından "30 Dakika", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü 30 dakika boyunca çeşitli sanatçıların söylediği marş ve türkülerle anacak. "30 Dakika 15 Temmuz Özel" programı, 15 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de TRT Müzik'te.

TRT Müzik'te yayımlanan "Ezgiler" programında Esat Kabaklı, Uğur Işılak gibi isimler türküleri, bu kez 15 Temmuz için söyleyecek. "Ezgiler 15 Temmuz Özel" programı, 15 Temmuz Çarşamba saat 18.00'de TRT Müzik'te.

TRT Çocuk

Çocuklarda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen "Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi, 15 Temmuz Çarşamba 20.05'te TRT Çocuk'ta.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den 15 Temmuz'a özel yayınlar - Son Dakika
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