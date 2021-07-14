TRT'den 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel içerikler - Son Dakika

TRT, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel hazırladığı içeriklerini televizyon ve radyo kanallarından izleyicilerle buluşturacak.

Hazırlanan içeriklerle, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine karşı destan yazan kahramanlar anılacak.

FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatan ve 10 bölümden oluşan "Mahrem" belgeseli, ilk 2 bölümüyle bu akşam, üçüncü ve dördüncü bölümüyle ise 15 Temmuz'da saat 20.00'de TRT 1'de gösterilecek.

TRT 2'de saat 20.00'de yayımlanacak "Benim Şehrim Benim Ülkem" programında, İstanbul'da yaşayan genç bir kadının darbe girişimi sırasında yaşadıkları kendi telefonuyla çektiği görüntülerle ekrana gelecek.

Saat 20.45'teki "Yeryüzleri" programının konuğu ise 15 Temmuz destanını o geceye tanıklık ederek yaptığı resimlerle görselleştiren ve yakın zamanda hayatını kaybeden ressam-çizer Şafak Tavkul olacak.

15 Temmuz'a özel belgeseller

15 Temmuz'a özel hazırlanan TRT yapımı "Bir Hilal Uğruna 15 Temmuz Kahramanları" belgeseli de saat 12.00 ve 16.00'da TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Yine 15 Temmuz'da şehit düşen Serhat Önder'in tarihe geçen kahramanlık öyküsü, saat 19.05'te "Korkma Oğlum" isimli belgeselde anlatılacak.

Hain darbe girişiminde yaşanan olaylar ve milletin kahramanca gösterdiği duruş, saat 20.00'de "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseliyle gösterilecek.

15 Temmuz gecesi kendi ülkelerinde Türk halkıyla aynı anda sokağa dökülen ve milli iradeye destek verenlerin duaları saat 21.35'te "Dua" belgeselinde aktarılacak.

"Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi 15 Temmuz'da yayınlanacak

Çocuklarda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen "Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi, 15 Temmuz saat 20.30'da TRT Çocuk'ta minik izleyicilerle buluşacak.

Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, saat 09.30'da, 15 Temmuz gazileri ile yapılan söyleşiler ise saat 10.30'da TRT EBA Lise ekranlarında olacak. 15 Temmuz'daki kahramanlık destanını bire bir yaşayanlar, gerçekleri ve o akşam yaşananları anlatacak.

TRT Haber, 15 Temmuz'a özel yayın yapacak

TRT Haber'in, TRT Ulus yerleşkesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gerçekleştireceği özel yayın sabah saat 10.00'dan gece 03.00'e kadar devam edecek. Özel konukların da yer alacağı yayında, 15 Temmuz'da yaşananlara dair hazırlanan içerikler de ekranda olacak.

Vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerin ve gazilerin gurur veren hüzünlü hikayeleri "Bir Hilal Uğruna" programı ile saat 14.45'te TRT Müzik ekranında izleyici ile buluşacak.

"15 Temmuz Kahramanlarının Türkülerini Söylüyoruz" programında ise şehitler türkülerle saat 21.00'de anılacak.

TRT Avaz da 15 Temmuz'a özel olarak TRT World yapımı "The Network" belgeselini 14 ve 15 Temmuz'da 2 bölüm halinde seyircilerin beğenisine sunacak. Saat 22.30'da ekranlara gelecek belgesel, FETÖ'nün köklerini ve amaçlarını ele alıyor.

TRT Radyolarının özel yayınları dinleyiciyle buluşacak

TRT Radyo 1'de "Kahramanların Dilinden 15 Temmuz" isimli program, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara tanıklık edenlerin anlatımlarıyla saat 09.35'te yayımlanacak.

Saat 22.05'teki "İrfan İkliminden Sesler ve Sözler" programında da 15 Temmuz hain darbe girişiminde verilen onurlu mücadele ve milli birlik ve beraberlik duyguları vurgulanacak.

TRT Türkü'de kahramanlık, şehitlik ve gazilik türkülerinden oluşan "15 Temmuz Türk Halk Müziği Özel Konseri" yayımlanacak.

TRT Nağme'de saat 21.30'daki "Tasavvuf Musikisi" programında ise 15 Temmuz gecesi sala okunmasının yeri ve önemi ile şehitlik ve gazilikle ilgili naat ve ilahiler işlenecek.

TRT FM'de saat 00.05'te yayına başlayacak "Gece Görüşü" programı "Demokrasi ve Milli Birlik" vurgusunu dinleyici katılımıyla işleyecek.

Ayrıca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu radyo spotları, farkındalık oluşturmak adına tüm radyo kanallarında yayımlanacak.