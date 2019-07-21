Son Dakika Haberleri: TRT'den 23 Temmuz konseri
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TRT'den 23 Temmuz konseri

49 dakika önce

Milli Mücadele'nin ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla TRT sanatçıları tarafından konser verilecek.

TRT'den 23 Temmuz konseri, System.String[]
Milli Mücadele'nin ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla TRT sanatçıları tarafından konser verilecek.

Erzurum Valiliği tarafından tertip edilen konser 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20.30'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak.

Yavuz Değirmenci, Tuncay Kemertaş, Semra Algül, Didem Dilara Duman, Reyhan Ediş, İmran Koç, Ahmet Tuzlu, Zafer Albayrak, Mustafa Arı,Barış Akpınar, Dilek Karadağ, Senem Akdemir ve Özlem Üngör'ün sahne alacağı konsere tüm Erzurumluları davet eden TRT yöneticileri, konserin TRT Müzik ekranlarından da canlı olarak yayınlanacağını belirttiler. - ERZURUM
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
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