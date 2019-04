TRT'den "Akademi Eğitim Kampı Projesi"

TRT Medya Eğitim Koordinatörü Müdürü ve TRT Akademi Editör Yardımcısı Ekrem Özdemir, "Yaz mevsiminde 'TRT Akademi Eğitim Kampı Projesi' yapacağız. Her iletişim fakültesinden bir öğrenciden oluşan 60 öğrenciyi Ankara'da TRT'nin Genel Müdürlüğünde misafir edeceğiz." dedi.



Diyarbakır'da TRT Akademi ve Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle "TRT Akademi Atölye Çalışmaları" Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda başladı.



Programda bir konuşma yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversitede TRT Akademi'nin böyle bir çalışma yapmasının öğrenciler için bir fırsat olduğunu söyledi.



TRT'nin birikimi, tecrübesi ve bilgisini öğrencilerin bizzat yaşayacağını belirten Gül, "Bu fırsat öğrencilerin ayaklarına kadar gelmiş. Öğrencilerimiz bu fırsatı çok iyi değerlendirecekler. Bazen onlarca kitap okursunuz ama böyle bir fırsatta elde edeceğiniz bilgiyi o kitaplarda bulamayabilirsiniz. Bundan dolayı tecrübe ve bilgi paylaşımı çok önemli." diye konuştu.



TRT Medya Eğitim Koordinatörü Müdürü ve TRT Akademi Editör Yardımcısı Özdemir de akademi dünyası ile medya profesyonelleri arasında bir köprü olan TRT Akademide, iletişim eğitimi alan öğrencileri yakından ilgilendiren "Geleceğin İletişimcileri Yarışması" hakkında sunum yaptı.





Özdemir, TRT Akademi'nin okul misyonunun yeniden hayat bulmuş şekillerinden biri olduğunu kaydederek, TRT'nin bir okul olduğunu vurguladı.



TRT'nin Türkiye'de medya dünyasını besleyen, domine eden, profesyonel yetiştiren ve her alanda uzman kadrosu bulunan kuruluş olduğuna işaret eden Özdemir, 2016'da TRT Akademi Dergisinin ilk sayısını çıkardıklarını aktardı.



Özdemir şöyle konuştu:



"Çıkardığımız ilk sayıdan itibaren, 'eğlence endüstrisi', 'dijital medya', 'olağanüstü dönemlerde yayıncılık', 'çocuk ve medya', 'sinema', 'ekran kültürü', 'geçmişten geleceğe televizyon yayıncılığı' gibi sayılar çıkardık. Bunlar hem iletişim alanındaki akademisyenlerin konuştuğu konular hem de medya profesyonellerinin, sahada iş yapanların, içerik üretenlerin karşılaştığı problemler, sunduğu çözümler, görüş ve önerilerini içine alan sayılar çıkardık. Yaz mevsiminde 'TRT Akademi Eğitim Kampı Projesi' yapacağız. Her iletişim fakültesinden bir öğrenciden oluşan 60 öğrenciyi Ankara'da TRT'nin Genel Müdürlüğünde misafir edeceğiz. 10 gün boyunca radyo ve televizyon alanında onlarla birlikte olacağız."



TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz da Diyarbakır'ın 33 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.



TRT GAP Diyarbakır Radyosunun 60 yıllık geçmişe sahip köklü bir kurum olduğunu dile getiren Yaz, üniversitede gerçekleştirdikleri programın öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.



Yaz, bu imkanların her zaman gerçekleşmediğini aktararak, iki süren programdan öğrencilerin etkin bir şekilde faydalanmalarını istedi.



TRT Haber Diyarbakır Müdürü Hamdullah Avcı, haberciliğin ilkeleri ve yazım teknikleri hakkında sunum yaptı.



Konuşmaların ardından TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Rektör Prof. Dr. Gül'ü radyo yayınına aldı.



İki gün sürecek programa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadettin Özçelik, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

