TRT'den dost ve kardeş ülkelerdeki basın mensuplarına eğitim desteği - Son Dakika
Üye Girişi

TRT'den dost ve kardeş ülkelerdeki basın mensuplarına eğitim desteği

07.03.2022 15:35
TRT'den dost ve kardeş ülkelerdeki basın mensuplarına eğitim desteği

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Azerbaycan'daki basın mensuplarına eğitim desteği veriyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Azerbaycan'daki basın mensuplarına eğitim desteği veriyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT, sahip olduğu yetkinlikleri dost ve kardeş ülkelere eğitim yoluyla paylaşmaya devam ediyor.

TİKA Muhabir Eğitim Programı kapsamında, 7-11 Mart'ta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, 21-25 Mart'ta Bosna Hersek'teki gazeteciler için eğitim düzenlenecek.

Eğitim dili Türkçe olan programda, yabancı basın mensupları yeni medya temel habercilik eğitimleri alacak. TRT eğitmenlerince gerçekleştirilecek beşer günlük eğitimlerde; toplam 65 gazeteci dijital medya stratejilerinden dijital platformlara, özel uygulamalara ve podcast kullanımlarına kadar yeni medya alanında eğitilecek.

Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen bir diğer eğitim AzTV personeline yönelik yapılacak.

Bakü'de düzenlenecek "muhabirlik ve sunuculuk, montaj, sosyal medya ve habercilik, yönetmenlik ve yapımcılık, kameramanlık" eğitimlerinde tecrübeli TRT personeli, Azerbaycanlı meslektaşları ile buluşacak.

7-19 Mart'taki eğitimlerde iki ülke arasında birçok alanda olduğu gibi medya alanında da eğitim köprüsü kurulacak.

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak! Son dakika haberleri... UAEA Başkanı Grossi: 'Ukrayna'da bir nükleer kazayı önlemeliyiz' Son dakika haberleri... UAEA Başkanı Grossi: 'Ukrayna'da bir nükleer kazayı önlemeliyiz'

Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Makedonya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den dost ve kardeş ülkelerdeki basın mensuplarına eğitim desteği - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: TRT'den dost ve kardeş ülkelerdeki basın mensuplarına eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement