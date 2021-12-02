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TRT'den Dünya Engelliler Günü'ne özel içerikler - Son Dakika

TRT'den Dünya Engelliler Günü'ne özel içerikler

02.12.2021 12:30
TRT'den Dünya Engelliler Günü'ne özel içerikler

Engelli bireylerin, televizyon yayınlarına daha kolay erişebilmeleri için ekran ve dijital platformlarında ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili seçenekli yayınlar yapan TRT, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında hazırladığı özel içeriklerini de izleyici ve...

Engelli bireylerin, televizyon yayınlarına daha kolay erişebilmeleri için ekran ve dijital platformlarında ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili seçenekli yayınlar yapan TRT, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında hazırladığı özel içeriklerini de izleyici ve dinleyicilerinin beğenisine sunacak

TRT, Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladığı özel içeriklerini televizyon ve radyo kanallarında yayınlayacak.

TRT 1, TRT Belgesel, TRT Çocuk, TRT Haber ve TRT EBA kanalları ile "www.engelsiztrt.tv" ile "www.trtizle.com" dijital platformlarından ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili ile yayınlar yapan TRT, işitme ve görme engelli bireylerin haber, dizi, belgesel ve çizgi film gibi yayınlara erişmelerine kolaylık sağlıyor.

TRT Çocuk ise Türkiye'de yayın yapan çocuk kanalları içerisinde engelsiz içerik yayını yapan tek kanal olarak yer alıyor.

TRT Haber'de her gün saat 12.40'ta "İşitme Engelliler Haber Bülteni", hafta içi her gün saat 09.30'da "Ekonomi 7/24" adlı programla yurtta ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, yine hafta içi her gün saat 18.45'te yayınlanan "Piyasa Raporu" ile de döviz kurları ve altın fiyatlarına dair bilgiler engelli bireyler için görsel ve işitsel olarak ekranlara aktarılıyor.

TRT EBA kanallarında ise Arapça, İngilizce ve meslek dersleri hariç diğer tüm dersler ile "Kitap Kulübü", "Animasyon Kampı", "Bizden" ve "Öğretmenler Odası" programları işaret dili ile sunuluyor.

Tamamen işitme ve görme engelli bireyler için kullanıma sunulan "www.engelsiztrt.tv" ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören TRT İzle mobil uygulaması ile "www.trtizle.com" web sitesindeki "Engelsiz" kategorisinde TRT'nin sevilen yapımları ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili ile yayınlanıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel içerikler

Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atarak, işitme engeli olmayan bireyleri, işitme engellilerin dünyasına davet eden TRT 2'nin yeni programı "Sessizce"nin bu bölümünde "Engel Olma Destek Ol" kitabını yazan, Türk İşaret Dili ve Dini Kavramlar Sözlüğü'nün hazırlanması ve yayımlanması çalışmalarında komisyon üyesi işitme engelli Mustafa Epik'in hikayesi ekrana taşınıyor. "Sessizce" yarın saat 14.45'te ekranlara gelecek.

TRT 2'de yayınlanan "Yeryüzleri" programı da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde saat 15.45'te ekrana gelecek olan bölümünde, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katan zihinsel engelli Muhammed Yalçın'ı anlatacak.

TRT Belgesel'in sevilen yapımı "Ailenin Yeni Üyesi" de yarın 20.00'de ekrana gelecek olan bölümünde, Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinde görme engeline rağmen karanlığa yenilmeyen, izleyenlere hayat dersi veren güçlü bir aileye konuk oluyor. Demirci ailesi ile tarhana yapan Reshad, yonca biçiyor ve metrelerce yüksekte kaya balı topluyor.

TRT Belgesel'in bir başka yapımı "Meleklerin Koruyucusu" ise yarın Dünya Engelliler Günü'ne özel bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Belgeselin bu bölümünün konusu özetle şöyle:

"Mohamed Bzeek, 1978 yılında ABD'ye eğitim için gelmiş, Dawn'la tanışmış, ondan koruyucu babalığı öğrenmiş, aşık olmuş ve Los Angeles'ta yaşamaya başlamıştır. Dawn 2015 yılında vefat edince birlikte evlat edindikleri Samantha ile Mohamed baş başa kalmıştır. Samantha, Anensefali hastalığı ile doğmuş bir çocuktur. Mohamed, onun için büyük bir doğum günü partisi organize etmek istiyor. Ancak işler onun planlandığı gibi gitmeyecek ve yeni bir zorlukla yüzleşmek zorunda kalıyor."

TRT Müzik'te de yarın saat 16.45'te ekrana gelecek olan "Ses Siz" programında, işitme engelli izleyiciler için şarkıların işaret diliyle anlatıldığı ve şarkı sözlerinin alt yazı ile takip edilebileceği bir klip program yayınlanacak.

Otizm tanısı konulan ve 9 yaşına kadar insanlarla iletişim kuramayan 15 yaşındaki İbocan'ın aldığı spor-müzik ağırlıklı eğitim sonucundaki gelişimi ise yarın saat 22.30'da TRT Avaz'da gösterilecek "Olabildiğince İyi" adlı programda ekranlara gelecek.

TRT EBA kanalları gün içerisinde, 30 farklı özel eğitim videolarını izleyiciyle buluşturacak.

TRT Radyolarında ise gün boyunca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel programlara ve engelli sporcularla yapılan röportajlara yer verilecek.

Ayrıca TRT Radyo 1'de çevresindeki sorunlar karşısında çözümün parçası olmayı seçmiş, aktif vatandaşlık örneği sergileyen pozitif değişim için yenilikçi çözümler üreten, fark yaratan, hikayesiyle çevresine ilham verebilecek engelliler, sorunları ve dezavantajlı gruplarla alakalı kurum ve kuruluşların çalışmalarına yer verilen "Engelsiz Sesler" programı her perşembe dinleyiciyle buluşuyor.

Dünya Engelliler Günü, İşaret Dili, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den Dünya Engelliler Günü'ne özel içerikler - Son Dakika


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