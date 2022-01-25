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TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi - Son Dakika

TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi

25.01.2022 17:57
TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi

TRT, "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi verdi.

TRT, "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi verdi.

TRT Gençler için Gazetecilik ekibinin Maarif Okulunda gerçekleştirdiği 3 günlük "Dijital Gazetecilik Atölyesi" sonrası sertifika töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İpek Coşkun, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, TRT ekibi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Dijital gazetecilik atölyesine katılan 60 öğrenciye sertifikaları ve başarılı öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

TRT World Orta Doğu Masasından Özgür Tomakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin 4 farklı temel ders üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, bunların gazeteciliğe giriş, sahada gazetecilik, mobil ve dijital gazeteciliğin yanı sıra hikaye anlatımı olduğunu söyledi.

Tomakin, "Eğitimlerin ardından gençlere burada bir gün süre verdik. Bu bir gün süre boyunca, tabii bizim rehberliğimiz eşliğinde, onlara kendi hikayelerini kendi perspektiflerinden anlatmalarını istedik. Bu şekilde gayet güzel projeler ortaya çıktı. Gençlere bu eğitimi vererek, ileride kendi gözlerinden, kendi perspektiflerinden anlatarak, kendilerince bir gazetecilik perspektifi sunmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"4 yıl içerisinde 1750'den fazla öğrenciye ulaştık"

Gençler için Gazetecilik Proje Koordinatörü Neslihan Öztürk de dijital gazetecilik atölyelerinin TRT'nin sosyal farkındalık adı altında yürüttüğü bir proje olduğunu dile getirdi.

Öztürk, bu alanda farklı projelerinin de bulunduğunu ancak bu projenin özelliğinin, bizzat sahada TRT'nin gönüllü gazetecilerinin katıldığı bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Bu projenin başlangıç fikrinin aslında dezavantajlı gruptaki öğrencilere ulaşmak olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Sürekli mültecilerin haberlerini dinliyorduk. Onların hikayelerini dinliyorduk. Biraz da gidelim yanlarına, bu eğitimleri verelim, onlar kendi hikayelerini nasıl anlatıyor dediğimiz bir yerde bu proje başladı aslında. Fakat sonra hem yurt içi hem yurt dışından birçok kurumun çok fazla teveccühü oldu projemize. Bu nedenle de 4 yıl içerisinde 1750'den fazla öğrenciye ulaştık burayla beraber."

TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi
TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi
TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi
TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi

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Ahmet Zeki, Türkiye, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT'den Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerine dijital gazetecilik eğitimi - Son Dakika
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