TRT'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılına özel yayınlar - Son Dakika

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin, milli birlik ve beraberliğinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde özel içerikler, TRT'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Müzik'te " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konseri" izleyicilerin beğenisine sunulurken, TRT 2'de bugüne özel bir dizi program ekrana gelecek.

TRT Çocuk ekranlarında ise çizgi film "Rafadan Tayfa", İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü özel bölümüyle minik seyircilerle buluşacak.

"Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konseri" TRT Müzik'te

"Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konseri" programında milli şairin bestelenmiş şiirlerine yer verilecek.

Ersoy'un, "Ey Bu Topraklar İçin Toprağa Düşmüş Asker", "Gök Kubbenin Altında Yatar Alkan İçinde", "Yılmam Ölümden Yaradan Askerim" ve "İstiklal Marşı" gibi eserleri Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından icra edilecek.

Ali Toprak, Emre Aygan, Ertuğrul Sevindik, Hülya Eryetli, Meltem Seyfelioğlu ve Recai Nuri Kadıoğlu'nun solist olarak katılacağı konser milli duygulara tercüman olacak.

Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde gerçekleşecek olan "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konseri" bu akşam saat 19.45'te TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

TRT 2'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılına özel programlar

İstiklal Marşı'nın yazıldığı koşulları tanımlayan Prof. Dr. Mehmet Samsakçı'nın, Mehmet Akif'in düşünce yapısını, İstiklal Marşı'nı Türk milletine adamasını ve İstiklal Marşı'nın Türk milleti için önemini anlattığı "Hayat Sanat" programı, bu akşam saat 17.15'te TRT 2'de izlenebilecek.

Koleksiyoner Raif Kara'nın konuk olduğu "Koleksiyoner" programında da İstiklal Marşı'nın ilk bestesi, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın ilk kayıtları konuşulacak.

Osmanlı'da 1890'larda yapılmış ilk ses kaydını barındıran ve Türkiye'nin ses tarihi olarak nitelendirilebilecek özel koleksiyonun yakından inceleneceği program, bu akşam saat 20.00'de TRT 2'de yayınlanacak.

Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Fatih Andı'nın konuk olduğu "Tarih Söyleşileri" programında, İstiklal Marşı'nın tarihi ve edebi yönlerinin yanı sıra yazılma ve bestelenme süreci ele alınacak. "Tarih Söyleşileri" bu akşam saat 20.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

"Rafadan Tayfa" İstiklal Marşı özel bölümüyle TRT Çocuk'ta

Rafadan Tayfa, bu kez de tarihin perdesini aralayıp İstiklal Marşı'nın mısralarında anlatılmak istenenleri çözmeye çalışacak.

Akın, Kamil, Hayri ve Mert'in İstiklal Marşı'nın mısralarının anlamını çözmek için tarihi bir yolculuğa çıktığı Rafadan Tayfa "İstiklal Marşı" özel bölümü, bugün 10.40, 15.30 ve 18.55'te TRT Çocuk'ta ekranlara gelecek.

TRT Belgesel'de saat 18.55'te yayınlanacak "Milli Marşlar" belgeselinde ise İstiklal Marşı'nın hangi şartlarda oluştuğu, kabul edildiği ve yapısına ilişkin bilgiler konu edilecek.

TRT Nağme'de ise Ankara Radyosu TSM saz ve ses sanatçılarının sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait şarkılardan oluşan özel konseri bu akşam saat 20.00'de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.