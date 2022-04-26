TRT'den "Kadir Gecesi" Özel Yayınları - Son Dakika

TRT'den "Kadir Gecesi" Özel Yayınları

TRT\'den "Kadir Gecesi" Özel Yayınları
Son Güncelleme: 26.05.2022 14:22

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı bir gece' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

İslam âleminde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde TRT televizyon ve radyo kanallarında özel programlar yayınlanacak.

Tekirdağ'da "Kadir Gecesi Özel" yayını

Tekirdağ Saffet Konmaz Camii'nden gerçekleştirilecek "Kadir Gecesi Özel" yayını yarın akşam saat 22.40'ta TRT 1'de, naklen yayınla TRT Radyo 1'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Ayrıca "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" büyük finaliyle yarın akşam saat 20.40'ta izleyiciyle buluşacak.

TRT 2 ekranlarında Kadir Gecesi'ne özel olarak "Miraciyye Saklı Miras" filmi ekrana gelecek. Raci'nin çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemleri üzerinden dört ayrı hikayeyle 18. yüzyılın başlarında vefat eden büyük bestekâr Nâyî Osman Dede'nin kaleme aldığı ve bestelediği Miraciyye'nin saklı olan bestesinin peşine düşme serüvenini konu alan film, yarın akşam saat 22.00'de TRT 2 ekranlarında.

TRT Müzik'te, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece Kadir Gecesi'nde özel bir program yayınlanacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun gerçekleştireceği konser programında Tasavvuf Müziğinin nadide eserlerine, eşsiz ilahilere ve Kur'an tilavetine yer verilecek. Şef İhsan Özer yönetiminde gerçekleştirilecek konser Yenikapı Mevlevihanesi'nden ekranlara ulaşacak. "Kadir Gecesi Özel" programı yarın akşam saat 22.00'de TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Kalplere seslenen eşsiz ilahiler Enderun Nağmeler'de yükselecek. Mehmet Kemiksiz'in hazırlayıp sunduğu "Enderun Nağmeler" Kadir Gecesi özel içeriği ile 28 Nisan Perşembe saat 03.30'da TRT Avaz'da ekranlarda olacak.

Kaynak: Bültenler

Kadir Gecesi, Radyo, İslam, dua, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT'den 'Kadir Gecesi' Özel Yayınları - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e çıkardı
13:43 Kameraman hızını alamadı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic'i tuvalette bile kayda aldı
13:39 Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan'la partner oldu
13:27 Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'da
13:03 Memurlara 6 yeni hak tanınıyor
12:47 Arjantin, IMF'ten alacağı 7,5 milyar dolarlık kredi ile Çin'e borcunu ödeyecek
12:21 Sınır tanımıyorlar! Al-Hilal, devasa yolcu uçağını Neymar'ın emrine verdi
12:17 Bitcoin son 3 ayın en düşük seviyesinde
12:14 Malatya'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem güvenlik kamerasında
12:13 Otel odasına çağırdığı eskort sonu oldu! Fuhuş pazarlığında öldürülen doktorla ilgili yeni görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 14:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: TRT'den "Kadir Gecesi" Özel Yayınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement