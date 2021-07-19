Üye Girişi
TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak - Son Dakika

TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak

19.07.2021 12:21
TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak, System.String[]

TRT, hazırladığı özel yayınlarla televizyon ve radyo kanallarından dinleyici ile izleyicileriyle birlikte Kurban Bayramı'nı kutlayacak.

TRT, hazırladığı özel yayınlarla televizyon ve radyo kanallarından dinleyici ile izleyicileriyle birlikte Kurban Bayramı'nı kutlayacak.

Birbirinden farklı konuklar, bayram sohbetleri, leziz ve pratik mutfak sırları ve müziğin yer alacağı, Şahla Orujova ile Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun sunumuyla "Bayram Özel" yayını, yarın bayramın birinci günü saat 12.30'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 1'de yayınlandığı ilk günden bu yana beğeniyle takip edilen "Gönül Dağı" dizisi de yarın saat 20.00'da izleyenleri özlenen o eski bayram günlerine nostaljik bir yolculuğa çıkartacak.

TRT Filarmoni Orkestrası'ndan bayrama özel konser

Mozart'tan Beethoven'a, ünlü bestecilerin Türk müziğinden etkilenerek yazdıkları eserler şef Antonio Pirolli yönetimindeki TRT Filarmoni Orkestrası tarafından TRT 2'de seslendirilecek.

Orkestra, "Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler Konseri" ile 22 Temmuz'da saat 19.30'da ekranlarda yer alırken, 23 Temmuz saat 20.00'de Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını yorumlayacak.

TRT Müzik'te de bayram boyunca her gün "Bayram Hatırası" programı ekranlara gelecek. Program bayramın birinci günü saat 15.00'te, ikinci ve üçüncü günü saat 13.30'da, bayramın son günü ise 14.30'da yayınlanacak.

Sevilen sanatçı Muazzez Ersoy da "Sevgilerimle Muazzez Ersoy" programıyla yeni ve bayram özel bölümüyle bayramın ilk günü saat 21.00'de TRT Müzik'ten hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bayram boyunca TRT Müzik'te de ekranlara gelecek olan "Bayram Özel" programı ise birbirinden değerli isimleri konuk edecek. Program bayramın birinci ve dördüncü günü saat 22.30'da, ikinci ve üçüncü günü ise saat 21.00'de ekranlarda olacak.

Özel içerikler TRT Belgesel'de

TRT Belgesel'in sevilen yapımları yeni bölümleriyle bayramda izleyiciyle buluşacak. 20 Temmuz'da saat 21.00'de "Su Savaşları", 21 Temmuz'da saat 20.00'de "Ulak", saat 21.00'de "Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları", 22 Temmuz saat 20.00'de "Gizemli Tarih", saat 21.00'de "Doğu'nun Kayıp Silüetleri", 23 Temmuz saat 20.00'de ise "Savaşın Efsaneleri" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yeni yapımlardan "Tatilimi Planla" ise ilk bölümüyle 21 Temmuz'da saat 22.00'de yayınlanacak.

TRT Çocuk'un yoğun ilgiyle takip edilen içerikleri de Kurban Bayramı'nın ilk günü itibarıyla yepyeni bölümleriyle ekrana gelecek. İbi ve arkadaşlarının maceraları, yeni bölümleriyle bayram boyunca her gün 16.50'de TRT Çocuk'ta olacak.

"Maysa ve Bulut" bayramın ilk gününden itibaren her gün 11.55'te, "Max ve Maestro" her gün 17.40 ve 21.45'te TRT miniklerle buluşacak.

TRT EBA'nın başvuru rekoru kıran yarışması "Uzaktan Erişim TRT EBA" bayram özel bölümüyle yarın saat 09.00'da TRT EBA Ortaokul'da, aynı gün saat 10.00'da ise TRT EBA İlkokul'da olacak.

Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılına özel "Abay" dizisi TRT Avaz'da

Kazakistan'ın devlet televizyonu tarafından çekilen "Abay" dizisi, Türk dünyasının ortak sesi olmayı amaçlayan TRT Avaz'da ekranlara gelecek. 19-23 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün saat 15.00'te yayınlanacak olan dizide, Kazakistan'ın ünlü fikir adamı Abay Kunanbay'ın hayatı ele alınacak.

TRT Radyoları da Kurban Bayramı süresince özel içerik ve programlarla dinleyicisi ile olacak. Bayramların milli ve manevi açıdan önemi, birlik ve beraberliğin katkısı ve Türkiye'nin dört bir yanında devam eden bayram gelenekleri gibi konularda yapılacak söyleşiler dinleyicilere aktarılacak.

TRT Türkü kanalında bayramın birinci ve ikinci günlerinde bayram konulu türkülerden oluşan özel konserler dinleyicilerle buluşacak. Türk sanat müziğinin seçkin örneklerinin yer aldığı TRT Nağme'de, "TSM Bayram Özel Konseri" yayınlanacak.

TRT FM'de ise bayram boyunca dinleyicilerin bayram konusundaki düşünceleri, mesajları ve müzik isteklerini yansıtacak içerikler oluşturulacak. TRT Bölge Radyoları da ilgili illerdeki bayram gelenekleri, kutlamaları ve bayram boyunca alınan önlemlerle ilgili bölgesel içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

Kurban Bayramı, Bayram, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti? 12:28 Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti? Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı 12:17 Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı 12:08 Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
İşkence gibi eğlence! Düğünde damadın kardeşine yapılanlar izleyenleri hayrete düşürdü 11:47 İşkence gibi eğlence! Düğünde damadın kardeşine yapılanlar izleyenleri hayrete düşürdü Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı 11:05 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı

Son Dakika Haberleri
13:26 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
12:26 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek
12:11 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi
12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür         
13:27
Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek         
12:27
Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi         
12:12
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü         
11:43
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor         
11:26
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
"Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı         
10:45
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş         
10:24
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 13:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement