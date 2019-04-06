Son Dakika Haberleri: TRT'den Sayımı Devam Eden İstanbul ve Ankara'daki Sandıklardan Canlı Yayın İçin Ysk'ye Başvuru...

TRT'den Sayımı Devam Eden İstanbul ve Ankara'daki Sandıklardan Canlı Yayın İçin Ysk'ye Başvuru...

48 dakika önce

TRT'den sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için YSK'ye başvuru yapıldı.

TRT'den Sayımı Devam Eden İstanbul ve Ankara'daki Sandıklardan Canlı Yayın İçin Ysk'ye Başvuru..., System.String[]
TRT'den sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için YSK'ye başvuru yapıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:14 Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, Güncel
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