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TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
6 saat önce
Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:17
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