TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar - Son Dakika
Son Dakika Magazin TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar - Son Dakika Magazin

TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar

6 saat önce

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.

TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar, System.String[]

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi  isimler yer alıyor.

Şinasi Yurtsever, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:17 
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