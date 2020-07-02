TRT'den yeni aile komedi dizisi: "Tövbeler Olsun" - Son Dakika

TRT'den yeni aile komedi dizisi: "Tövbeler Olsun"

TRT 1'in yeni aile komedisi "Tövbeler Olsun", seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT 1'in yeni aile komedisi "Tövbeler Olsun", seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.

Senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan'ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını ise Mustafa Fener üstleniyor.

Usta isimlerden ve başarılı oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkatleri çeken dizinin başrollerini ise Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can paylaşıyor.

Dizi, başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta'nın, "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi"ni konu alıyor.

Dizide Namzet'in "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği, değişim sayesinde eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi kimi düşündüren, daha çok da güldüren zinciri yaşanıyor.

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal yer alıyor.

Hasan Kaçan, Serdar Akar, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den yeni aile komedi dizisi: 'Tövbeler Olsun' - Son Dakika

Son Dakika

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