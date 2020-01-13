TRT Deutsch test yayınına başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin TRT Deutsch test yayınına başladı - Son Dakika Magazin

TRT Deutsch test yayınına başladı

6 saat önce

Almanca konuşulan mecralarda haberciliğe farklı bir yaklaşım getirmek amacıyla yola çıkan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almanca'nın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

TRT Deutsch test yayınına başladı, System.String[]

Almanca konuşulan mecralarda haberciliğe farklı bir yaklaşım getirmek amacıyla yola çıkan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almanca'nın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.


Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren bir haber platformu olarak TRT Deutsch, batı medyasında kamuoyuna yeterince anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak. Açıklayıcı yayınlarıyla önyargıları gidermeyi hedefleyen platform, Avrupa'da artan aşırı sağcılık ve islamofobinin de karşısında duracak.


TRT Deutsch'un hedef kitlesi Almanca haber tüketen ve üreten kişi ve her kurumlardır. Platform, Türk diasporasının yanı sıra Alman medyasında yeterince temsil edilmeyen, sesini duyuramayan, etnik kökeninden veya sosyoekonomik durumundan dolayı ayrımcılığa uğrayan Almanların da sesi olacak.


Merkezi Berlin'de bulunan platform, kendi web sitesinin (www.trtdeutsch.com) yanı sıra başlıca sosyal medya platformlarında (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayın yapacak. Haber içeriği olarak dijital formatta özgün videolar, röportajlar, kısa belgeseller, görseller ve yazılı haberlerle okuyucu ve izleyicilere ulaşacak.

Almanya, Berlin, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk zamanı geldi
Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
21:56 Sıla ve Hazer Amani çiftinin nikahta "Evet" dediği görüntüler paylaşıldı - Son Dakika Magazin
21:32 Mucize Doktor 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Başkası olmadan ben bir hiçim" - Son Dakika Magazin
20:48 ABD'li model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle poz verdi - Son Dakika Magazin
20:21 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, derin bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin
19:43 Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu! İlk kareler sosyal medyaya düştü - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT Deutsch test yayınına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]