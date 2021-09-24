Üye Girişi
TRT dizisi "Hz. Mevlana"nın çekimleri başladı - Son Dakika

TRT dizisi "Hz. Mevlana"nın çekimleri başladı

24.09.2021 15:24
TRT dizisi

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan "Hz. Mevlana" dizisinin iki yıl süren hazırlık aşamasından sonra çekimlerine başlandı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan "Hz. Mevlana" dizisinin iki yıl süren hazırlık aşamasından sonra çekimlerine başlandı.

TRT, Türk tarihinde iz bırakan isimlerin hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

TRT'de izleyiciyle buluşacak ve çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleştirilen dizide, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Bülent İnal canlandıracak.

???????Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes de yer alacak.

Dizi için 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35'i aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkarların dükkanlarından oluşuyor. Ayrıca 37 ev, 4 kümbet, 3 cami, 1 kilise, 2 han, 1 aşevi, 1 hamam, 4 konak yer alıyor.

Hz. Mevlana'nın medrese ve dergahının olduğu yerler de dış surun içerisinde bulunuyor.

İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alaeddin Camisi yer alıyor.

Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dizinin görüntü yönetmenliğini ise İtalyan Cesare Danese yapıyor.

Dizinin senaryosunu ise Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülünün sahibi Ali Aydın kaleme alıyor. ???????

mevlana, Aydın, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT dizisi 'Hz. Mevlana'nın çekimleri başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular 16:44 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt değildir 16:40 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt değildir Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı 16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak 16:24 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi 15:48 Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Başkan Tahir Kıran'dan, 15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede 15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu 14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

Son Dakika Haberleri
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
16:23 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak
15:55 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor
15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
Fatih Terim kötü gidişatın faturasını 3 futbolcuya kesti! Formayı unutacaklar Fatih Terim kötü gidişatın faturasını 3 futbolcuya kesti! Formayı unutacaklar         
16:48
Son Dakika: MEB, Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı         
16:44
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021         
16:37
Beşiktaş'ın durumunu Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor         
16:26
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, ısrarlara rağmen bir türlü çıkmadı Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, ısrarlara rağmen bir türlü çıkmadı         
12:54
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 16:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: TRT dizisi "Hz. Mevlana"nın çekimleri başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement