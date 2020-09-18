TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Lansmanı - Son Dakika

TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Lansmanı

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, EBA TV Kanalları için 10 stüdyoda günde 60 ders çektiklerini belirterek, "6 stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor.

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TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, EBA TV Kanalları için 10 stüdyoda günde 60 ders çektiklerini belirterek, "6 stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor. Çekimden kurguya, planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT EBA TV kanallarında görev yapmakta." dedi.

Eren, Üsküdar Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde düzenlenen "TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Lansmanı"nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çevre ülkelere yayıldığı şubat ayından itibaren TRT olarak en üst düzey tedbirleri almaya başladıklarını söyledi.

Bu tedbirleri alırken iki ana stratejileri olduğuna işaret eden Eren, birisinin çalışanların sağlıklarını koruyabilmek, ikincisinin ise kamu yayıncısı olarak böyle zor günlerde hizmete devam edebilmek olduğunu aktardı.

İbrahim Eren, bu tedbirleri aldıkları günlerde Milli Eğitim Bakanlığından kendilerine bir telefon geldiğine değinerek, "İki günde 6 kanal diye başladık pazarlığa. En sonunda gerçekten çok kısa bir sürede 3 haftada, 3 kanalı gerçekleştirdik. Bizlere 'Bu kanalı yapabilir misiniz?' diye sorduklarında şüphesiz 'Evet.' dedik, kapasitemize bakmadan. Çünkü kamu yayıncısı olarak böyle zamanlarda tüm gayreti göstermemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Avrupa Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Asya Pasifik Yayın Birliğinin vekaleten Başkanlığını yönettiğini hatırlatan Eren, tüm dünyaya bu alanda örnek olduklarını vurguladı.

TRT olarak son 2 yıldır dijital platformlara yatırım yaptıklarını anlatan Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendimizi hazırlıyorduk. Kapasitemizi genişletiyorduk. İç Yapımlar Koordinatörlüğümüzü Başkanlığa çevirdik. Orada yeniden bir yapılanmaya gitmiştik. Aynı şekilde bir veli olarak da takip ediyoruz. EBA TV de Milli Eğitim Bakanlığı da gerçekten müthiş bir atılım içerisindeydi. Dijitalde tüm içeriklere erişebiliyorduk. Çalışanlarımız da fedakarca görev yaptı. Tüm Türkiye'de tedbirlerin en üst düzeyde alındığı bu dönemde gerek TRT çalışanları gerek Milli Eğitimdeki arkadaşlarım ailelerinden, kendi çocuklarından uzak kalarak, 14 gün eve gitmeyerek, kümeler halinde çalışarak bu projeyi hayata geçirmek için ellerinden geleni yaptı. Sınıfları stüdyoya çevirdik. Stüdyoları sınıflara çevirdik ve 18 milyon öğrencimizi TRT EBA TV kanallarıyla buluşturduk. TRT ailesi olarak çok mutluyuz ve gururluyuz."

İbrahim Eren, şu an itibarıyla 10 stüdyoda günde 60 ders çektiklerini belirterek, "6 stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor. Çekimden kurguya, planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT EBA TV kanallarında görev yapmakta." bilgisini paylaştı.

TRT EBA kanallarında görev yapan tüm çalışanlara teşekkürlerini sunan ve bu projede kendilerine güvenen Milli Eğitim Bakanlığına da şükranlarını arz eden Eren, öğrencilere de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

TRT EBA kanalları belgeseli ve tanıtım videosunun izletildiği programda, bu kanallarda görev yapan öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere de söz verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da konuşma yaptığı programın sonunda, öğrenciler Selçuk ve Eren'e katılım ve teşekkür sertifikası takdim etti.

Öte yandan, program alanında masa ve sıraların üzerine konulan defter ve kalem detayıyla okul ambiyansı oluşturuldu. Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Yeni yayın dönemi için 4 bini aşkın video çekimi tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, yeni eğitim öğretim dönemi için ders çekimlerini ve yayın içeriklerini tamamladı.

Bugüne kadar 3 bin 344 ders ve etkinlik yayınlayan TRT EBA, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimini tamamladı. TRT EBA kanallarında ders yayınları dışında, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitici ve ilgi çekici içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim Programları", "Bizden" ve "Öğretmenler Odası" programlarının yayınları da devam edecek. Dersler ve programlar işaret dili ile yayınlanacak.

Eğitim Bilişim Ağı, Yönetim Kurulu, İbrahim Eren, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Lansmanı - Son Dakika

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