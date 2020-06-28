TRT EBA TV kanallarında "yeni nesil öğrenme" içerikli yaz okulu programı başlıyor - Son Dakika

TRT EBA TV kanallarında "yeni nesil öğrenme" içerikli yaz okulu programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yarın TRT EBA TV kanallarında başlatılacak yaz okulunda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yarın TRT EBA TV kanallarında başlatılacak yaz okulunda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz okulu açılışında, TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul ve TRT EBA TV lise kanallarından saat 10.00'da öğrenci, öğretmen ve velilere seslenecek.

Yarın TRT EBA TV kanallarında Bakan Selçuk'un konuşmasıyla başlayacak yaz okulu programı 9 hafta sürecek ve 28 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulunda, çocuk dostu eğitim yayınları, çocuklara ve gençlere yönelik özel tasarlanmış yeni nesil dersler, yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar yer alacak.

Öğrencilerin okuldan uzakta kaldığı dönemde, zayıf kaldıkları alanları telafi edebilmeleri ve geliştirebilmeleri için hazırlanan derslerde, farklı kurgular ve renkli içerikler yer alacak. Yaz okulunun ders programına öğrencilerin yıl boyu kaçırdıkları dersleri ve yeni dönemde geçecekleri sınıfa ait içerikler bulunacak.

Tasarım beceri atölyeleri kuşağı

Yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük bir öğrenme hareketi olan Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) de yaz okulu önemli bir yer tutacak.

MEB'in yaklaşık 2 yıl önce pilot çalışmalarını başlattığı TBA hareketi, okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanlarını ve içeriklerini oluşturmayı hedefliyor. 2023 Eğitim Vizyonu'nun çift kanatlı çocuk yetiştirme hedefine hizmet eden TBA kuşaklarında, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.

İngilizce kuşağı

Yaz okulunda İngilizce eğitimi sınıf özelinde değil, A1, A2 ve B1, B2 düzeylerinde Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun şekilde hazırlandı.

Öğrencilerin İngilizcede temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle konuşma becerisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dinleme, okuma ve anlama becerilerini daha çok desteklemek amacıyla kuşakta, bir ders sadece hikaye anlatımına ayrıldı. Kuşak boyunca öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler tanımlandı. Her gün bir dersin sunulacağı kuşakların öğrenciler tarafından sıkı takip edilmesi tavsiye edildi.

"Okuyorum-Yazıyorum" kuşağı

Yaz okulu programında bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan Okuyorum-Yazıyorum kuşağı olacak. Okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunacak.

Drama ile zenginleştirilen Okuyorum-Yazıyorum kuşağı özellikle okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklar için önerildi.

"Bizden" Aile Kuşağı

Okulların ailelerle iletişim kanallarını tazelemek için "Bizden" aile kuşağı, salgın nedeniyle evde kalma döneminin ortaya çıkardığı ya da çıkaracağı muhtemel konularla ilgili ailelere seslenecek.

Çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunan programın tüm anne babalar tarafından yakın takip edilmesi önerildi.

"Öğretmenler odası" kuşağı

Okulların en önemli mekanları olan "öğretmenler odası", TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak. "Öğretmenler odası", farklı konu ve konuklarıyla uzun süredir okullarına ve öğretmenler odasına uzak kalan öğretmenlere özel hazırlandı.

Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilen programda, eğitimde örnek uygulamalar da izleyicilerle buluşturulacak.

Eğitim Bilişim Ağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT EBA TV kanallarında 'yeni nesil öğrenme' içerikli yaz okulu programı başlıyor - Son Dakika

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