TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı - Son Dakika

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TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
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| TRT EBA TV İlkokul
| TRT-EBA TV Ortaokul
| TRT-EBA TV Lise
|Vodafone Tv
|151. Kanal
| 152. Kanal
|153. Kanal
| Kablo Tv
| 465. Kanal
| 466. Kanal
| 467. Kanal
| Tivibu
| 401. Kanal
| 402. Kanal
| 403. Kanal
| Turkcell TV+
| 106. Kanal
| 107. Kanal
| 108. Kanal
| D-Smart
| 138. Kanal
| 139. Kanal
| 140. Kanal
| Bein/ Digiturk
| 151. Kanal
| 152. Kanal
| 153. Kanal
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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