TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise