Kadın mahkumların cezaevindeki 1 günü görüntülendi! Çocukları da yanlarında kalıyor - Son Dakika
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Kadın mahkumların cezaevindeki 1 günü görüntülendi! Çocukları da yanlarında kalıyor

11.11.2022 14:47
Kadın mahkumların cezaevindeki 1 günü görüntülendi! Çocukları da yanlarında kalıyor

TRT ekibi, Ankara'daki Sincan Cezaevi'nde kalan kadınların 24 saatte neler yaptıklarını görüntüledi. Çocukları olan kadınların bir yandan çocuklarının bakımlarını üstlendiği, bir yandan da meslek öğrendikleri belirtildi.

Cezaevinde kalan kadın mahkumlarla ilgili haber büyük ses getirdi. TRT'den Elif Akkuş'un haberine göre Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda 485 tutuklu kadın ve hükümlü bulunuyor. Bunlardan 21'i anne ve 25 çocuk anneleriyle beraber kalıyor.

Sincan Cezaevi'ndeki güvenlik tedbirleri de dikkati çekiyor. Modern yerleşkede her noktada ayrı bir güvenlik ağı var. 3 güvenlik noktasından ilkinde, içeri girenlere göz taraması yapılıyor.

TÜM YERLEŞİM PLANLARI DÜŞÜNÜLMÜŞ

Cezaevi, tutuklu ve hükümlüler için insani koşullar sunuyor. Burası yıllar boyu zihinlere yerleşen genel cezaevi algısının çok ötesinde. Tüm yerleşim planı ihtiyaçlar düşünülerek yapılmış.

Burada kalan mahkumlardan biri cezaevini şöyle anlatıyor: "Ev tipi hapishane olarak yapıldıktan sonra bizim için çok daha rahat oldu. Geniş bir odada, ev gibi bir yer. En azından ana okulları, kurutmamız var. Buzdolaplarımız var. Bir nevi evimiz gibi."

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EV TİPİ KOĞUŞLARDA KALIYORLAR

Kadın mahkumlar iki ayrı bölümde kalıyor cezaevinde. Yanında çocuğu olanlar bir yerde, olmayanlar ayrı yerde. 6 yıldır Sincan Cezaevi'nde olan bir mahkum, çocuğunun kreşe gitme imkanı olduğunu ve ona bir okulda bulunduklarını söylediğini dile getiriyor:

"Ben ona cezaevinde olduğumuzu söylemiyorum okuldayız diyorum. Okul burası diyorum. Suç işlediğimi söylemiyorum."

4 yaşındaki Turna ise gözünü neredeyse cezaevinde açmış. Annesi uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yapmış. Cezaevine dair tüm kelimeleri biliyor ama buranın neresi olduğunu ve kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

6 YAŞINA KADAR CEZAEVİNDE KALIYORLAR

Kahvaltıdan sonra çocuklar cezaevi yerleşkesindeki kreş ve anaokulunun yolunu tutuyor. Anaokulu cezaevindeki kompleksin içinde yer alıyor. Cezaevi içindeki servisler çocukları ana okuluna götürüyor.

Daha küçük yaş grubundakiler ise kreşlerde gün boyunca oyun oynuyorlar. Çocuklar 6 yaşına kadar cezaevinde kalıyor.

MESLEK DE ÖĞRENİYORLAR

Tutuklu ve hükümlülerin kişisel gelişimleri de düşünülmüş. Sincan Cezaevi'nde çok sayıda atölye var. Mahkumlar burada öğrendikleriyle, çıktıklarında yeni bir hayatın kapısını aralama fırsatı buluyor:

"7 senedir buradayım. 1 sene 1 ay daha cezam var. Uyuşturucu sebebiyle buradayım. Yaptık bir hata, cahildik. Burası bir atölye, nevresim yapıyoruz, önlük yapıyoruz, spor atleti yapıyoruz. Atölyemizden çok memnunuz. Dışarıya çıktığım zaman bir usta olarak çalışmak isterim. Alnımın teriyle, elimin emeğiyle para kazanmak isterim."

Sincan Cezaevi'ndeki çocuklara, dışarıdaki yaşamlarında olduğundan daha fazla sahip çıkılıyor. Devlet onları kendi çocukları olarak görüp, onlara buradaki şartlardan bağımsız şekilde yaşama ve büyüme fırsatı sağlıyor.

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