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TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi - Son Dakika

TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi

10.08.2021 19:26
TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi, System.String[]

NTV'deki uzun süreli yorumculuk kariyerini bitiren Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak. Dilmen'in kazancıyla ilgili de çok ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbol adamının bu sezon için 1 milyon dolar maaş alacağı öne sürüldü.

Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT ekranlarında futbolseverle buluşacak. NTV'deki işini bırakmasıyla gündem olan Dilmen hakkında uzun süre ekranlarda olmayacağı konuşuluyordu ancak sürpriz gelişme yaşandı.

TRT ekranlarında yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi

Dilmen, TRT'den aldığı teklifi kabul etti ve bu sezon NTV'de olduğu gibi yine Süper Lig'i yorumlayacak. Dilmen'in kazancıyla ilgili de gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı.

TRT ekranlarında yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi

PARTNERİ ERBATUR ERGENEKON

Rıdvan Dilmen'in yorum yapacağı programda moderatör Erbatur Ergenekon olacak.

Yeniçağ'da iddia olarak aktarılan haberde; Rıdvan Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı yazıldı.

TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi

Rıdvan Dilmen, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi - Son Dakika Spor


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