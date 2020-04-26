TRT eski genel müdürü Demiröz, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

TRT eski genel müdürü Demiröz, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı

SAKARYA - 70 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden eski TRT genel müdürlerinden olan Şenol Demiröz son yolcuğuna uğurlandı.

Sakaryalı 70 yaşındaki eski TRT genel müdürlerinden Şenol Demiröz'ün bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Demiröz için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Demiröz'ün eşi Fehamet, kızı Betül, oğlu Dündar Demiröz ve yakınları katıldı. Demiröz'ün cenaze namazı, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Erenler Mezarlığında korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Demiröz Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.