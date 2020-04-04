TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine "evde kal"anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu. "Ev Hayat Dolu" kuşaklarında nostaljik dizi ve filmlerden sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı içerik yayında olacak.



Kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu, okul, restoran, sinema salonları, spor salonlarının kapatıldığı ve yeni "sosyal mesafe" kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde TRT, "Ev Hayat Dolu" sloganından hareketle bir çalışma başlattı. Hem doğru bilgilendirme, hem de zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacıyla yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT, birçok yeni programı hayata geçiriyor. Teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler de bu yenilikler arasında.



'TRT'nin yeni yayın kuşaklarında neler var?'



TRT kanallarında hayata geçirilecek olan "Ev Hayat Dolu" kuşakları; nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçiriliyor. Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılara özel spor hareketleri gösterilecek. Ramazan ayına kadar hafta içi her gün Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki de TRT izleyicisiyle buluşacak. Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlarda izleyenler soru ve sorunlarını dile getirebilecek. Mevlana'nın günümüzde yaşanan sorunlara da ışık tutan çağları aşan bilgeliği ve mutasavvıf yönünü göreceğimiz Mesnevi'den hikayelerin anlatılacağı yeni bir format ekranda olacak.



Hatıralara kazınan ve çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı, moral vereceği bir programda TRT'nin yeni programları arasında yer alıyor. TRT 1'in gündüz kuşak programı olan İyi Fikir içeriğini güncelledi. Aile ve evlilik terapistlerinin konuk olduğu ve evlilik kurumunun, aile içi iletişimin ve aile yaşantısının öneminin ele alındığı bir program olarak yeniden tasarlandı. Yayın içerikleri ile birlikte TRT İZLE uygulaması da yenilendi. Kaçırılan dizi, belgesel, programlar tüm uygulama mağazalarından indirilebilen 'TRT İZLE' ile mobil cihazlarda olacak. - İSTANBUL