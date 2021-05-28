TRT, Fethin 568. Yıl Dönümünde Gönülleri Fethedecek - Son Dakika

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in?övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'nin 568. yılında TRT tarafından hazırlanan özel içerikler izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

Fatih Sultan Mehmed'in özel yaşamı ve İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihine etkilerinin konuşulacağı Pelin Çift ile gündem ötesi 29 Mayıs gecesi TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 2'nin ilgiyle izlenen programı "Tarih Söyleşileri"nde, Tarihçi - Sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet hakkında önemli konulara değinecek. Program 29 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Ecdadının İzinde: İstanbul'un Fethi Kutlamaları" programı dahilinde 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Sultanahmet Meydanı'nda ünlü sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek olan "Fetih Konseri" TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Geçmişten günümüze İstanbul görüntüleri eşliğinde, İstanbul'a özel şarkılardan derlenen nostaljik klip programı "Bugün İstanbul" ise, fethin 568. yıl dönümü 29 Mayıs'ta saat 10.30'da TRT Müzik'te ekranlara gelecek. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin birbirinden özel marş ve gösterilerini ekrana taşıyan "Mehteran Konseri" ise saat 15.45'te TRT Müzik'te olacak.

Fetih Kupası heyecanı TRT Spor Yıldız'da yaşanacak

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu, Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'da sporseverlerle buluşacak. 29 Mayıs Cumartesi 17.00-18.30 saatleri arası 9. Fetih Kupası Madalya Atışları, 19.15-21.00 saatleri arasında ise Madalya Töreni TRT Spor Yıldız'da canlı yayınla ekranlara gelecek.

Ulusal ve bölgesel yayın yapan tüm TRT Radyoları bu yıl da İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünü coşkuyla dinleyicilerine aktaracak. TRT Radyo 3'te saat 20.00'de dinleyiciyle buluşacak olan "İstanbul'un Fethi Özel" programında birbirinden özel konserler yer alacak. Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen'in konuk olacağı ve İstanbul'un Fethi'nin edebiyatımıza ve şiire yansımalarının anlatılacağı "Toplum, Çevre, İnsan" programı ise TRT Radyo 1'de saat 22.00'de dinleyiciyle buluşacak.

Fatih Sultan Mehmet'i anlatan özel yayın ise fethin 568. Yıl dönümünde TRT EBA Lise kanalında olacak.